Őrült autóvásárlásba kezdtek a németek - Úgy vitték a dízeleket, mintha ingyen adnák

Németországban a dízelmotorral szerelt autók eladása 16 százalékkal növekedett májusban, 2018 azonos időszakához képest. A látványos megugrásban, a korábbi alacsony bázis mellett, valószínűleg az is szerepet játszott, hogy ezeket az autókat sokszor nagyobb kedvezménnyel értékesítik a kereskedők. A növekedésnek köszönhetően a dízelautók részaránya az összértékesítésen belül 33,3 százalékra emelkedett májusban. A benzines autók 59 százalékos részét adták az eladásoknak, míg az alternatív meghajtású járművek 7,7 százalékos részarányt képviseltek. KBA statisztikái szerint májusban a céges vásárlások 62,9 százalékát adták a teljes piacnak, míg a magánszemélyek vásárlásai 37,1 százalékos részarányt képviseltek.Az egyes márkák eltérően teljesítettek, a nagy vesztesek között volt az Alfa Romeo (-54%), a Honda (-33%) és a Mini (-17%) is múlt hónapban. Ugyanakkor a legtöbb autógyártó jól szerepelt májusban, a Tesla (+117%), a Volvo (+77%), a BMW (+42%), a Smart (+36%), a Seat (+35%), a Ford (+18%) és az Opel (+15%) is érdemben növelte eladásait 2018 azonos időszakához képest.A múlt havi közel 333 ezer darabos eladásnak köszönhetően a német autópiacon idén már több mint 1,5 millió autó került értékesítésre, amely 1,7 százalékos növekedést jelent 2018 első öt hónapjához képest.