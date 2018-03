Rengeteg autós életét mentheti meg a magyar vészjelző Európában

A projekthez 679 millió forintos támogatást adott az EU

Az Albacomp és konzorciumi partnerei azért döntöttek az autókba utólag beépíthető eCall rendszer fejlesztése mellett, hogy semmilyen hátrány ne érhesse a használt gépjárművek tulajdonosait, sofőrjeit és utasait. A konzorcium a fejlesztéshez jelentős uniós támogatást kapott, közel 679 millió forintot, amely a projekt összköltségének több mint 60 százalékát fedezi. Cégünk számára azért is izgalmas a rendszer fejlesztése, mert a projekt által létrejövő terméknek nem csupán a szoftver- és eszközfejlesztését, hanem később a gyártását is házon belül oldhatjuk meg

Hogyan működik a magyar találmány?

Egy uniós jogszabály alapján 2018. április elsejétől minden új típusengedélyt szerző gépjárművet és kisteherautót kötelező lesz gyárilag felszerelni az eCall automatikus segélyhívó rendszerrel. Az eCall segélyhívó célja a halálos kimenetelű közúti balesetek számának csökkentése - előrejelzések szerint a rendszer bevezetése után 4%-kal csökkenhet a halálos áldozatok száma, így Európa-szerte évente legalább ezer ember életét mentheti meg az eszköz, míg a hatóságok kiérkezési ideje akár felére rövidülhet.A rendelet szerint az eCall azonban csak az új autókban lesz kötelező, ám Magyarországon és egész Európában is jellemzően idősebb autók vannak forgalomban - hazánkban 14 év az autók átlagéletkora, míg az Unióban 10,7. Az Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.-vel közösen olyan eCall fedélzeti eszközt és kommunikációs rendszert fejleszt az Európai Unió támogatásával, amelyet utólag is be lehet szerelni az autóba, így mindenkihez eljuttatja a segítséget.- mondta Léstyán Ákos, az Albacomp RI Kft. tanácsadási igazgatója.Az Albacomp által fejlesztett automatikus segélyhívó rendszer baleset észlelése esetén a saját SIM-kártyáján keresztül automatikusan elküldi a baleset körülményeit - így például a GPS-koordinátákat, a baleset idejét és a gépjármű azonosítóját - a 112-es hívószámra, felgyorsítva ezzel a mentési folyamatot. Ezzel egy időben az autót a rendszer automatikusan összeköti a segélyhívó telefonos diszpécserével, így a balesetet szenvedő jelezheti azt is, ha szüksége van a mentőre, műszaki segítségre, valamint azt is, ha nem súlyos a baleset. Az eszköz a jogszabályoknak megfelelően és a személyiségi jogok védelmének érdekében kizárólag baleseti riasztási helyzetben aktiválódik a hálózaton, így a jármű, illetve vezetője nem válik követhetővé, és a hatóságok nem kapnak információt a gépjármű sebességéről, valamint a baleset egyéb körülményeiről sem.

Az Uniós átlag feletti a halálos balesetek száma Magyarországon

2016-ban összesen 25 624 ember halt meg közúti balesetben az Európai Unió útjain, durván 500 emberrel kevesebb, mint egy évvel korábban. Ez egyben azt is jelentette, hogy a 25 éve tartó csökkenő trend folytatódott, 1991-ben ugyanis még közel 80 ezer ember vesztette életét közúti balesetekben a mai EU tagországainak útjain, vagyis mintegy 55 ezer emberrel több, mint 2016-ban. Összehasonlításképpen azért azt érdemes megemlíteni, hogy vasúti balesetekben 981-en, míg légi balesetekben csupán 150-en haltak meg az EU területén két éve.Az EU tagországok közül közúti közlekedési balesetben, Franciaországban (3477 ember), Olaszországban (3283 ember), Németországban (3206 ember), Lengyelországban (3026 ember) és Romániában (1915 ember) haltak meg a legtöbben.

Ez a statisztika önmagában ugyanakkor nagyon félrevezető is lehet, ezért érdemes az egymillió lakosra jutó áldozatok számát is vizsgálni. Az egyes EU-tagországok között Svédországban (27), az Egyesült Királyságban (28), Hollandiában (32), Dániában (37) és Németországban, Írországban, valamint Spanyolországban a legjobb a helyzet (39). Bulgáriában (99) és Romániában (97) viszont katasztrofális állapotok uralkodtak 2016-ban. Az EU-ban ötvenen haltak meg közúti közlekedési balesetben egymillió lakosra vetítve 2016-ban, Magyarországon ez az érték közel 61 volt, amellyel bőven az EU-átlag fölött voltunk.

Elmondható, hogy a nemzetközi trenddel összhangban Magyarországon is érdemben csökkent a halálos kimenetelű közúti közlekedési balesetek száma az elmúlt huszonöt évben. Ugyanakkor az utóbbi években már nem beszélhetünk látványos javulásról, csupán stagnálásról, 2016-ban összesen 607-en vesztették életüket a magyar utakon.