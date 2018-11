Új gyárat építene a Volkswagen - Magyarország is versenyben van

A győri Audi-gyár is versenyben van

Hatalmas összegekről döntöttek

A portál emlékeztet, az új gyárban 2022 után indítanák be a termelést, és a tervek szerint az új gyártósorokon olyan népszerű városi terepjárók készülnének, mint a ©koda Karoq és a Seat Ateca. Ezeket a modelleket jelenleg a csehországi Kvasiny-ben gyártják.Fontos hangsúlyozni, hogy Hans Dieter Pötsch, a Volkswagen-csoport fb-elnöke szerint még nem született konkrét döntés arról, hogy új helyszínre kerüljön a termelés. Herbert Diess vezérigazgató ezt annyival egészítette ki, hogy jelenlegi gyárak is szóba kerülhetnek, a ©koda jelenlegi gyárait viszont elvetették, mivel az utóbbi években megdrágult a helyi munkaerő. Így került képbe a a győri Audi-gyár, illetve a lengyelországi Polkowice városában található Volkswagen motorokat gyártó üzeme.Az új üzemmel kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy a tervek szerint négy-ötezer embernek adna munkát. Összehasonlítás képen az idén bejelentett debreceni BMW-gyárban első körben 1000 ember kezdheti majd meg a munkát, számuk pedig a gyártás felfuttatásával párhuzamosan emelkedhet.Ahogy arról néhány hete beszámoltunk sor került egy felügyelőbizottsági ülésre, ahol az előzetes várakozásoknak megfelelően olyan horderejű döntések születtek, amelyek messze felülmúlják a cégcsoport korábbi terveit.Elfogadásra került ugyanis az az akcióterv, aminek a keretében 9 milliárd euróval többet, vagyis 44 milliárd eurót fognak elkölteni a következő öt évben annak érdekében, hogy meghatározó szerephez jussanak az elektromos- és önvezető autózásban.Erre a hatalmas összegre szükség is van, hiszen 2025-re már több mint 50 darab tisztán elektromos meghajtású modellt akar értékesíteni a cégcsoport. Ez nem véletlen, hiszen az eladásokban is nagyon ambiciózus célokat fogalmazott meg az autógyártó menedzsmentje, 2025-re el akarnak odáig jutni, hogy évi 2-3 millió elektromos autót adnak el globálisan, amely egyben azt is jelentené, hogy a cégcsoport teljes értékesítésének mintegy 20-25 százalékát tennék ki ezek az autók.Természetesen ilyen sok autó legyártáshoz szükség van üzemekre is, ahol azok készülhetnek. Éppen ezért a fentebb említett 44 milliárd euróból jelentős összegeket fordítanak majd arra a németek, hogy három meglévő gyártóbázisukat fejlesszék, elektromos autók gyártására állítsák át.A tervek szerint a zwickaui üzem főszerepet kap majd az elektromos autók gyártásában, hat különböző elektromos modellt is gyárthatnak majd itt a Volkswagen csoport három márkájának. Érdemes azt is megjegyezni a gyárral kapcsolatban, hogy a vállalat tájékoztatása szerint az itt összeszerelésre kerülő autókba részben Magyarországon gyártott akkumulátorok kerülnek majd. További két helyszínen szintén megkezdődik majd az elektromos autók gyártása: Hannoverben és Emdenben. Előbbi gyárban az I.D. Buzz modell készülhet majd 2022-től, míg utóbbi üzemmel kapcsolatban konkrét modellt nem említettek.