Csak úgy záporoznak az Akko Invest bejelentései

Az Akko Invest (korábban Plotinus) egyrészt bejelentette , hogy a vállalat igazgatótanácsa döntött a 1022 Budapest, Ribáry utca 6. földszint 4. szám alatt található ingatlan vonatkozásában adásvételi szerződés megkötéséről, melynek ellenértékét a társaság saját részvényekkel történő fizetéssel rendezte.A tranzakció során 3 611 darab törzsrészvény került átadásra, a 2019. március 4-i záróáron, azaz 18 000 forint/darab áron. Ez egyben azt is jelenti, hogy a tranzakció értéke megközelítette a 65 millió forintot. Fentiek következtében az Akko Invest vonatkozásában a saját törzsrészvények darabszáma 394 724 darabra csökkent, amely a kibocsátott alaptőke 75,74 százalékának felel meg. A társaság tulajdonában lévő osztalékelsőbbségi részvények (200 darab) és szavazatelsőbbségi részvények száma (26 739 darab) változatlan maradt.Az Akko Invest továbbá közölte azt is, hogy a mai napon megtartott IT ülés alkalmával a társaság igazgatótanácsa döntött arról is, hogy tőzsdén kívüli ügylet keretében 5 000 darab saját részvényt értékesít 18 ezer forint/darab árfolyamon.Az Akko Invest egyúttal tájékoztatta a befektetőket arról is, hogy az OTC tranzakció során 5 000 darab törzsrészvényt adott át 18 000 forint/darab áron. Fentiek következtében az Akko Invest vonatkozásában a saját törzsrészvények darabszáma 389 724 darabra csökkent, amely a kibocsátott alaptőke 74,78%-nak felel meg. A társaság tulajdonában lévő osztalékelsőbbségi részvények (200 darab) és szavazatelsőbbségi részvények száma (26 739 darab) változatlan maradt.Az Akko Invest árfolyama több mint 6 százalékot erősödött a hétfői záráshoz képest, így jelenleg 19 100 forinton forognak a vállalat papírjai.