Csődbe ment a negyvenszeres drágítást meglépő gyógyszercég

A Chicago Tribune számolt be róla, hogy az ekcéma, az akné és különböző bőrbetegségekre kapható kenőcséről, az Aloquinról elhíresült cég nem talált egészségbiztosítót, amely fedezni tudta volna krémjei borsos árát, végül elsősorban valószínűleg ez vezetett az amerikai jog szerinti "Chapter 11" típusú csődhöz.A társaságnak emellett gyártói / beszállítói nehézségei, a nagykereskedőkkel támadt vitái és a generikus gyógyszeripari kenőcsök piacán jelentkező verseny is nehézségeket okozott.A sorozatos gyógyszer-áremelések, amelyek egyébként idén év elején a teljes amerikai gyógyszerpiacon éreztették hatásukat, a szabályozók figyelmét is ráirányították erre a szektorra, miközben sokan az amerikai egészségbiztosítási modell teljes átalakításáért és a magas piaci gyógyszerárak letöréséért küzdenek.