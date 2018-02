Darabokra szedtek egy új Teslát, és elájultak tőle a német mérnökök

Amerikában keményen támadták az új Teslát

nem tudom elképzelni, hogy mutathatták be ezt.

olyan nagy rések vannak, hogy akár a Marsról is lehetne látni őket.

A németek viszont teljesen el voltak tőle ájulva

Kompakt, bővíthető, teljesen integrált, moduláris, könnyen hozzáférhető, jól védett, megfizethető és sok részletében elképesztően okos.

Nem véletlen, hogy a fél világ a Tesla Model 3-mal van elfoglalva, Elon Musk és csapata ugyanis az elmúlt 100 év legmeghatározóbb modelljének tömeggyártását kezdte meg 2017 júniusában. A termelés felfuttatása ugyan nem a korábbi ígéretek, tervek szerint halad, viszont így is több ezer darab került leszállításra az amerikai elektromosautó-gyártó legújabb modelljéből. Az eddig megjelent hírek alapján pedig biztosak lehetünk abban, hogy sok Model 3-as nem a rajongók otthona előtt, vagy éppen garázsában landolt, hanem iparági szereplőknél.Legutóbb mi is beszámoltunk arról , hogy egy detroiti tanácsadó cég vezetője, Sandy Munro miután saját szemével láthatott egy Tesla Model 3-at szétszerelve, csak annyit mondott elhűlve, hogyAz autók szétszerelésével és tanulmányozásával foglalkozó vállalat vezetője az Autoline újságírójának elmondta, hogy legújabb vásárlásuk egy Tesla Model 3 volt. Amikor szétszerelték az autót, megdöbbentek a minőségén, különösen az illesztéseket találták gyengének. Az első ajtók kilincseit nehéz volt kinyitni, az egyes panelek között pedigA szakértő összességében egy '90-es évekbeli Kiához hasonlította az autót. A legfrissebb hírek viszont már arról szólnak, hogy egy német prémiumautó-gyártó súlyos pénzeket fizetett azért, hogy megszerezzen magának egy Model 3-at és mikor darabokra szedték, teljesen el voltak ájulva azoktól a megoldásoktól, amiket az amerikaiak alkalmaznak.A Süddeutsche Zeitung számolt be arról, hogy egy német prémiumautó-gyártó még tavaly decemberben fizetet 185 ezer eurót egy Model 3 amerikai tulajdonosának, aki olyan szerencsés volt, hogy az elsők között vehette át járművét. Ezt követően az autót Európába szállíttatták, így a végső összeg nagyjából 200 ezer euró környékén lehetett, vagyis durván négyszer annyi, mint amennyibe a nagyobb hatótávolságú (alapból 350 és 500 kilométeres változat rendelhető, szállítani viszont csak a nagyobb és így nyilván drágább változatot szállítja a cég egyelőre) Model 3 egy-két komolyabb extrával felszerelve kerül.A lap információi szerint a járművet 10 napig használták, majd darabokra szedték és átfogó vizsgálatok alá vetették. Állítólag a mérnököket teljesen meglepte a Model 3 egyes rendszereinek átgondoltsága, magas színvonala. A németeket különösen a kis Tesla teljesítményelektronikája nyűgözte le. Állítólag a látottakat a német szakértők az alábbi szavakkal jellemeztékA német mérnököket a Model 3 dizájnja is meggyőzte a maga "tökéletes minimalizmusával".

Forrás: Shutterstock

Hogy lehet ekkora különbség a két vélemény között?

Mi lehet az oka annak, hogy ilyen rövid idon belül két ennyire különböző vélemény jelent meg ugyanarról a modellről? Először is az amerikai Sandy Munrót sokan támadták már, mert elfogult az elektromos autókkal szemben és rendre negatív kritikákat fogalmaz meg azokkal kapcsolatban, másrészt azt is látni kell, hogy míg az amerikaiak a Model 3 kivitelezésével, a kaszni illesztéseivel stb. kapcsolatban fogalmaztak meg éles kritikát, addig a németek a technológiai újításokat és megoldásokat, és elsősorban a hajtáslánc felépítését méltatták.