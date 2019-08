Emelkedéssel próbálkoznak az európai tőzsdék 2019.08.26 11:41

Meglehetősen mozgalmas nap után hatalmas eséssel zárták a hét utolsó napját a tengerentúli részvényindexek, miután Kína bejelentette, hogy 5078 amerikai importtermék kapcsán 5-10 százalékra emeli a vám mértékét, amely lépések szeptember 1-től, illetve december 15-től lesznek hatályosak és összesen 75 milliárd dollárnyi amerikai importterméket érintenek. Donald Trump mindemellett csalódottan fogadta a Fed elnök Jackson Hole-i nyilatkozatát, aminek az elnök a Twitteren hangot is adott, míg Trump a kínai lépésre reagálva újabb válaszcsapásokat helyezett kilátásba. A Dow 2,4 százalékos esése mellett az S&P500 2,6 százalékot esett, míg a Nasdaq 3 százalékot zuhant.

Donald Trump pénteken a devizapiacok zárását követően a Twitteren jelentette be, hogy a Kínával való "nem fair kereskedelmi kapcsolatukra" intézkedésekkel reagál. A közvetlen kiváltó ok a pénteki kínai bejelentés volt, ami szerint 75 milliárd dollárnyi amerikai exportra vetnek ki magasabb vámot. Trump a lépést politikailag motiváltnak nevezte, és bejelentette, hogy október 1-től az eddigi 250 milliárd dollár értékű, Kínából érkező termékek vámterhét 25 százalékról 30 százalékra növeli. Ezen felül további 300 milliárd dollár értékű Kínából érkező termék vámját megemeli. Ez volt az a termékkör, amit még korlátozások nélkül exportálhatott Kína az amerikai piacokra, de szeptember 1-től egy korábbi bejelentés alapján már 10 százalékos vámmal sújtották volna. A pénteki döntés értelmében a teher magasabb, 15 százalékos lesz.

Az amerikai részvénypiacok pénteki esése után Ázsiában is lejjebb kerültek a tőzsdék hétfőn, a Nikkei 2,2 százalékos esése mellett a hongkongi börze 1,9 százalékot esett, míg a sanghaji részvényindex 1,2 százalékkal került lejjebb. Ázsia más részein is negatív hangulatban telt a kereskedés, a dél-koreai Kospi 1,5 százalékos esése mellett a szingapúri tőzsde 1,4 százalékkal került lejjebb.

Európa-szerte mérsékelt mínuszban indult a hétfői kereskedés, majd a kontinens irányadó részvényindexei a korábbi eséseket ledolgozták, miután a kínai miniszterelnök-helyettes, Liu He hétfőn arról beszélt, hogy Kína nem kívánja fokozni a feszültséget és Kína reményei szerint ''nyugodt'' tárgyalások útján rendezhető lenne az Egyesült Államokkal fennálló kereskedelmi konfliktus. A hangulatot ezúttal Donald Trump kommentárja is javíthatta, miután az amerikai elnök arról beszélt a jelenleg is zajló G7-es csúcson, hogy az éjjel kétszer is felhívták az amerikai kereskedelmi tárgyalókat a kínaiak, hogy szeretnének újra tárgyalni a vitás kérdésekből. A CAC40 0,5 százalékos erősödése mellett a DAX 0,2 százalékos pluszban jár, míg a milánói börze 0,4 százalékot emelkedett.