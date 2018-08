Drágul az olaj az amerikai tartalékok esése után

Az API jelentése szerint a tartalék 5,17 millió hordóval zsugorodott múlt héten, szemben a mindössze 1,497 millió hordós csökkenést valószínűsítő elemzői várakozásokkal. Egy héttel korábban az API meglepetésre 3,66 millió hordós tartaléképítésről számolt be. Az API most azt is közölte, az üzemanyag-tartalék 980 ezer hordóval mérséklődött, míg az elemzők 488 ezer hordós visszaesést vártak. A kínálat fenntartása érdekében a Trump-adminisztráció 11 millió hordónyi nyersolajat fog felajánlani stratégia tartalékaiból - ez a hír ugyancsak felfelé hajtja az árakat.Az olajárakat azonban általánosságban az iráni olajexportra novembertől érvényes további amerikai szankciók kilátása emeli.A Brent jegyzése szerda délután másfél százalék körül drágulva 74 dollár felett jár.

A WTI árfolyama ugyanekkor hasonló mértékben erősödik és 67 dollár körül jár.

A drágulást ugyanakkor továbbra is korlátozzák a globális kereslet várható alakulásával kapcsolatos aggályok. A nagyrészt az amerikai-kínai világkereskedelmi konfliktussal összefüggő várakozásokat igazolta az OPEC előző héten publikált havi jelentése is, borús képet festve a kereslet kilátásairól.Az Egyesült Államok Energiainformációs Ügynöksége szerdán délután ismerteti az amerikai nyersolajtartalékokra vonatkozó adatait.