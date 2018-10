Drónok, robotok, arcfelismerés - Így hódítaná meg a világot Kína

DJI

A mesterséges intelligenciára szánt beruházások kétharmada Kínát célozza meg. Az ország nem titkolt célja, hogy mesterséges intelligencia-nagyhatalom legyen, így a kínai kormányzat minden erejével támogatja a szektorban tevékenykedő vállalatokat. Azt remélik, hogy 2030-ra ezer milliárd jüanos (~146 milliárd dollár) iparág lehet.Tavaly 67 százalékkal nőtt a szektor Kínában, a China Money Network szerint vagy 14 olyan helyi vállalat, amely legalább 1 milliárd dollárt ér. Íme az öt legnagyobb.A DJI domináns szereplő a globális drónpiacon, több mint 70 százalékos részesedéssel, ami egyre inkább összefonódik a mesterséges intelligenciával. A legújabb modellje a Phantom 4 drón képfelismerést használ arra, hogy kikerüljön tárgyakat. Nemrég pedig a Microsofttal lépett partnerségre, aminek keretein belül real time adatokat közvetítenek a drónok a számítógépekre, amiket elemezni lehet. Például fel lehet deríteni egy energiahálózat hibáit. A pletykák szerint képelemzés és a mesterséges intelligencia területén felhalmozott tudását a robotikában és az önvezető autókban is hasznosítaná a vállalat.Messzire jutott a shenzeni cég azóta, hogy alapítója, James Zhou a barátaitól és a családjától kölcsönkapott pénzből megépítette az első humanoid robotját, az Alpha 1S-t. Eredetileg a lakosságot kiszolgáló robotot tervezett, de a potenciális vállalati ügyfelek felé is fordult, a Cruzr robot például alkalmas arra, hogy ügyfélszolgálati feladatokat betöltsön kormányzati hivatalokban vagy iskolákban.A hongkongi egyetem egyik deep learning kutatócsapatából nőtte ki magát a SenseTime, a vállalat a képfelismerésben erős különösen. A kockázati tőkés befektetők sorának köszönhetően gyors terjeszkedést tudott megvalósítani, ma már bankok, börtönök, repülőterek, rendőrségek és kiskereskedők vannak az ügyfelei között. A vállalat biztosítja a technológiát a kínai kormányzatnak, amely arra készül, hogy 170 millió térfigyelő kamerájával kövesse a polgárait. A fejlesztési terveik között szerepel az önvezető technológia és a kiterjesztett valóság is.A mindössze kétéves múltra visszatekintő félvezető és chipgyártó vállalatnak ambiciózus tervei vannak a mesterséges intelligenciával: 30 százalékos részesedést szeretnének Kínában a nagyteljesítményű chipek piacán és három éven belül azt szeretnék elérni, hogy világszerte 1 milliárd okoseszközben használják a processzoraikat. A deep learningre optimalizált chipek már most is megtalálhatók például a Huawei okostelefonjaiban.Szintén az arcfelismerésben erős a Cloudwalk, amely elsőként a határellenőrök rendelkezésére bocsátotta technológiáját. Ma már 24 kínai tartományban használja a közszféra biztonsági megoldásként, például beléptetésnél és nemrég állapodtak meg Zimbabwével, ahol egy országos adatbázist építene ki az állam.