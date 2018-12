Digitális forradalom zajlik a kórházakban

Az orvosi monitoroknak a piacra jutás érdekében rendelkezniük kell speciális tanúsítvánnyal, mely biztosítja, hogy ezeket a termékeket egészségügyi, gyógyítási célra használhatják. Az orvosi monitorok családjába több termék is tartozik: a klinikai felülvizsgálati monitor, a diagnosztikai monitor, a sebészeti monitor. Mindezek mellett ezen eszközök közé sorolható a digitális röntgen érzékelő készülékünk. Az eszközök együttesen hatalmas előrelépést jelentenek, ugyanis az orvosok eddig analóg úton jutottak hozzá a radiológiai képekhez, most viszont már minden információhoz digitálisan juthatnak hozzá a szakemberek. Ennek köszönhetően a kórházakban egy képalkotási forradalom valósulhat meg.

Klikk a képre!

Gyakorlatilag orvosi és kereskedelmi célokra is megfelelő eszközöket tudunk ajánlani a kórházak számára. A társaság versenyelőnye abból fakad, hogy az LG leánycége, az LG display a házon belül tartja a technológiát és rajtuk keresztül jutunk hozzá az orvosi eszközök esetében is a legújabb fejlesztésekhez.Így van, a versenytársaink arra kényszerülnek, hogy egy harmadik féltől szerezzék be a monitorokhoz szükséges termékeket, az LG hálója alatt azonban mi mindent a csoporton belül el tudunk végezni.Igen, a termékek gyártása a társaság hazájában, Dél-Koreában valósul meg.

Az LG orvosi monitorokat felvonultató standja a Portfolio Private Health Forum rendezvényen.

Globálisan az orvosi monitorok piaca jelenleg 3%-kal növekszik, azonban óriási potenciál rejlik abban, hogy a kórházakban zajlik egy látványos átállás a régi technológiáról a digitális technológiákra, ahogy fentebb említettem. Ennek értelmében az egészségügyi intézményekben még több monitorra lesz szükség. Nyilván nem nőnek ki a földből minden évben kórházak, ezért a felvevő piac korlátos, azonban a növekedési lehetőség látványos.Jelenleg 30%-os részarányt képvisel az Egyesült Államok piaca, további 30%-ot Kína, és még egyszer 30%-ot Európa és Közel-Kelet. Ez a három földrajzi egység a mi elsődleges célpiacunk.Csak Európában évente 900 ezer képernyő-szükséglettel kalkulálunk a kórházi piacon. Ezért döntöttük el, hogy az idei évtől külön termékportfólióval szeretnénk ellátni az egészségügyi intézményeket. Az új digitális kijelzőknek köszönhetően a betegek is minőségibb és biztonságosabb ellátásban részesülnek. A mi termékportfóliónk emiatt sokkal inkább a betegek köré épül, míg a kollégám által jelzett orvosi kijelzők és eszközök a szakszemélyzet munkáját segítik.

Dongmin Lee Portfolio Private Health Forum 2018 IV. szekciójának panelbeszélgetésében.

Az a célunk, hogy ezekkel a kórházi termekben használható tévékkel és kijelzőkkel otthoni környezetet varázsoljunk. Nemcsak tévét lehet ezeken nézni, hanem természetesen ezek már smart tévék, és könnyedén összepárosíthatók okostelefonnal. Fontos szempont még, hogy ezek a készülékek érintőképernyővel rendelkeznek, így könnyen irányíthatóak az ágyból és hatékonyabban lehet őket tisztítani is, mint egy távirányítót, ami a kórházi környezetben nagyon fontos.Igen, elérhetőek az idei évtől és idén a spanyol, az olasz, a francia és a brit piacot célozzuk, míg jövőre a kelet-európai országokat, ezért is voltunk jelen most a budapesti Private Health Forum rendezvényen. Az európai piacon fontos szempont volt az üzemeltetők számára, hogy a kórházban található display eszközöket összehangoltan lehessen üzemeltetni, a háttérből és ha szükséges, akkor az egyes képernyők a betegekre legyenek személyre szabva. A kórház illetékesei így például az egyes betegek számára a képernyőn keresztül üzenhetnek, mikor kell új vizsgálatra menniük, vagy mikor érkezhet hozzájuk egy orvosi vizit. Közben viszont a frissítés egy gombnyomással központilag szabályozható, akár egy 500 ágyas kórházban is.