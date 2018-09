Óriási díjra esélyes két magyar egészségügyi startup

A digitális egészségüggyel külön szekcióban foglalkozunk a Portfolio Private Health Forum konferencián. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

DiabTrend: cukorbetegek számára készíti okos naplózó alkalmazását, amely az adatok folyamatos elemzésével felügyeli a vércukorszintet és figyelmeztet annak veszélyes változásaira.

HepC, mely Dr. Bakács Tibor tudományos igazgató vezetésével olyan biológiai terápiás módszert dolgozott ki, mely stimulálja a szervezet immunrendszerét, megszünteti a patogén vírusok replikációját, majd az egészségre ártalmas agyag biztonságosan távozik a beteg testéből.

Az EIT Health közleményéből az is kiderül, hogy az első helyezett a november 16-án megrendezésre kerülő budapesti döntőn 25.000 eurót nyerhet termék validálásra. A második helyzett 20.000 eurót, a harmadik helyezett pedig 15.000 eurót nyer. A csapatok két egymást követő bootcampen különböző üzleti terv fejlesztő és prezentációs tréningeken vehettek részt a coimbrai Istituto Pedro Nunes (IPN) inkubátorában, mely a legjobb tudományos inkubátor (Best Science Based Incubator) kitüntető címet kapta 2010-ben és az EIT Health egyik partnere. A versenyt olyan kkv-knak, spin-off és startup vállalkozásoknak írták ki, melyek már rendelkeznek prototípussal.A két, versenyben maradt magyar csapat:Versenyben van továbbá a, amely egy egyedülálló, intelligens inhaláló rendszert fejlesztett ki, és a használat során minden értékes adatot nyomon követ. Segíthet az asztmás rohamok megelőzésében, csökkentheti a szükséges gyógyszer dózisokat. A másik lengyel csapat pedig a, akik egy innovatív, mobil gén diagnosztikai eszközzel szálltak versenybe.A fenti négy közép-európai startupon kívül egy olasz és egy litván vállalkozás is bejutott a legjobb 6 közé. Aegy deep learning alapú rendszert tervezett meg, ahol a kórház adatbázisát felhasználva a radiológiai szempontból leginkább hasonló digitális röntgen képek összehasonlításával a korábbi felvételek tanulságait felhasználva segíti a diagnózist.Azpedig egy automatikus 3D szkennert fejlesztett, mely 30 másodperc alatt készít teljes képet a beteg alakjáról, majd egy 3D szoftver virtuális modellt készít, melyen az orvosok be tudják állítani a paramétereket és egy 3D nyomtatóval testreszabott merevítőket nyomtathatnak ki.