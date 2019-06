Zárva lesznek hétfőn a gyógyszertárak és a rendelők

Private Health Forum 2019 november 6-án. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

Hétfőn ügyeleti rend lesz az egészségügyi ellátásban, így a háziorvosi és a kórházi ellátásban is. A háziorvosi rendelők bejáratánál, jól látható helyen fel kell tüntetni a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát.Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet tájékoztatása szerint a folyamatos gyógyszerellátás a legtöbb településen ügyeleti vagy készenléti rend szerint lesz biztosított ezen a napon. Az egyes munkaszüneti napokon is nyitva tartó gyógyszertárak a szokásos munkaszüneti munkarendjük szerint vagy a rövidített nyitva tartásnak megfelelően lesznek elérhetők. A gyógyszertárak betegforgalmi bejáratánál, jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a legközelebbi, folyamatosan nyitva tartó vagy ügyeleti szolgálatot teljesítő gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, valamint az ügyeleti, illetve a készenléti szolgálat kezdő és befejező időpontját. Emellett fel kell tüntetni a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát - közölték. Egy adott településen vagy megyében munkaszüneti napokon is nyitva tartó, ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról az OGYÉI honlapján tájékozódhatnak.A mentők július 1-jén is teljes kapacitással dolgoznak, országszerte 788 mentőegység riasztható. Ez összesen 1800 mentődolgozó szolgálatát jelenti - közölte az Országos Mentőszolgálat.Az egészségügyi államtitkárság kezdeményezésére 2011 óta munkaszüneti nap július 1-je, Semmelweis Ignác születésnapja az egészségügyi és az egészségügyben dolgozóknak.