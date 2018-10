Egyesül a Konzum és az Opus

Az első fúzió a magyar tőzsdén

Fúzió után 2019-ben az együttes árbevétel meghaladhatja a 200 milliárd forintot

A jogutód társaság menedzsment által becsült kapitalizációja - mai árfolyamon és a jelenlegi piaci viszonyokkal számolva - elérheti a 350-400 milliárd forintot

IFRS szerinti konszolidált saját tőkéje meghaladhatja a 320 milliárd forintot

2019 évre tervezett EBITDA-ja pedig a 30 milliárd forintot

Az érintett vállalatok menedzsmentje 2019. március 31.-ig szabott határidőt arra, hogy az egyesülést lezárják

A Konzum és az Opus fúziója Mészáros Lőrinc semmilyen más tőzsdei érdekeltségét nem érinti sem most, sem pedig a jövőben

Új időszámítás kezdődhet az Opus Global és a Konzum működésében, miután a társaságok igazgatósága a mai napon bejelentette, hogy a vállalatok fúziójára készül. A tervezett egyesülés nem csupán a részvényesek szempontjából jelentős, hanem a Budapesti Értéktőzsde fejlődéstörténetében is mindeddig példa nélkül álló.A társaság a döntéssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a fúzió megvalósítása új teret nyithat a vállalatcsoport jelentős volumenű, régiós növekedési terveinek megvalósításához. Az egyesülést követően:A vállalat kiemelte, hogy az egyesülésről a jogszabályok szerint döntő első közgyűlés tervezett időpontja 2018. év december hó 3. napja lehet. A mostani bejelentéssel kapcsolatban további két dolgot nagyon fontos hangsúlyozni:

Forrás: Konzum

Nagy cég lesz az Opus+Konzum

A vállalat mai prezentációjában szereplő adatok szerint a fúzió után olyan cég jön létre, amelynek kapitalizációja és a részvények forgalma alapján is az egyik legnagyobb cég lesz a BÉT-en.

Forrás: Konzum

Mit mondott a menedzsment?

Bonyolult jogügyletről van szó, melyben kiemelt gondossággal, a befektetők és a részvényesek számára is a lehető legátláthatóbb módon kívánnak eljárni. Az elnök-vezérigazgató elmondta, a folyamat részeként lehet majd meghatározni az egyesülés pontos menetét, a jogutód társaság által kibocsátott részvények értékét, darabszámát és cserearányát, melyhez értékegyeztetés szükséges.

Milyen előnyökkel járhat a fúzió?

Hogy fog kinézni az összevont holdingvállalat?

Jászai Gellért, a Konzum Nyrt. elnök-vezérigazgatója a mai konferencián a vállalatok fúziójával kapcsolatban hangsúlyozta,Jászai Gellért a konferencián a tőkeemelés-sorozatról is beszélt, amivel kapcsolatban elmondta, november 30-ig lezárják a tőkeemelés-sorozatot, ebben három apportelem maradt hátra, a Mátrai Erőmű Zrt., a Mészáros és Mészáros Kft., illetve az R-Kord Építőipari Kft. A tőkeemelések után a konszolidált saját tőke meg fogja haladni 250 milliárd forintot, míg a jövő évre 20-25 milliárd forintos EBITDA-t várnak (a Konzum által közzétett prezentációban 30 milliárd forint szerepel). A részvényszámmal kapcsolatban elhangzott, hogy azon nem terveznek változtatni. Mészáros Lőrinc tulajdoni aránya nagyságrendileg a tőkeemelések lezárulta után a Konzumban 70 százalékos, míg az Opusban 80 százalék körül lesz. Konzum elnök-vezérigazgatója elmondta , hogy az elmúlt időszak részvényár-esése mögött több szakmai ok húzódik meg, többek között ilyen a nemzetközi környezet és a forgalom is.Az Opus és a Konzum fúziója új teret nyithat a vállalatcsoport jelentős volumenű, régiós növekedési terveinek megvalósításához. A társaság piaci kapitalizációja, pénzügyi mutatói lehetővé teszi a vállalat részvényeinek külföldi szabályozott piaci bevezetését, továbbá a hazai-, illetve az európai benchmarknak számító indexekben való nagyobb súlyú megjelenést. Az egyesülést követően a vállalat vonzó célpontot jelenthet a külföldi intézményi nagybefektetők, konzervatív befektetési politikát folytató alapok számára is. Ezek együttes hatásai pedig jelentősen szélesítik a társaság forrásbevonási lehetőségeit a nemzetközi és a hazai piacokról.A fúziót követően az összevont holding Magyarország legnagyobb és legtőkeerősebb befektetési holdingja lesz, amely hét, tágabb értelemben pedig kilenc iparágban képviselteti majd magát. Az összevont holdingvállalat tervezett struktúrája az alábbiak szerint alakulhat:

Idén esett az Opus és a Konzum is

A Konzum és az Opus részvényeinek kereskedése is fel van függesztve ma egész nap, a két társaság fontos bejelentései miatt. Az Opus árfolyama egyébként idén 28 százalékkal került lejjebb, a elmúlt egy évben viszont megduplázódott.

A Konzum árfolyama idén 19 százalékot esett, az elmúlt egy évben viszont közel 22 százalékot emelkedett.