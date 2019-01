Eladó lehet a Patek Philippe

A Berenberg elemzője szerint az a pletyka terjed, hogy eladó a svájci luxusóragyártó, a Patek Philippe. Az elemző szerint akár 7-9 milliárd eurót is adhatnak a családi tulajdonban lévő óragyártóért, és akár felvásárlási csata is kibontakozhat a cég megszerzéséért. A 180 éves svájci cég közel egy évszázada a Stern család tulajdonában van, Thierry Stern 2009 óta a vállalat elnöke, felesége, Sandrine Stern pedig az óragyártó dizájnrészlegén dolgozik.Az éves szinten közel 1,5 milliárd svájci frank árbevételű svájci vállalat az egyik utolsó olyan luxusóragyártó, amelyik még nem egy nagyobb konglomerátumhoz tartozik, vagy nem vásárolta fel kockázatitőke befektető. A családi tulajdonban lévő Breitlinget két éve a CVC Capital Partners vette meg több mint 800 millió euróért, az Omega, a Richemont és a Cartier pedig ahhoz a Swatch Grouphoz tartozik, amely az összes svájci óra felét gyártja.A nagy órakiállítások, mint a legutóbb a múlt héten megtartott Genfi Nemzetközi Órakiállítás körül sűrűsödnek a felvásárlási pletykák, ez történt most is, nyilatkozta a Patek Philippe szóvivője, aki egyébként ezen felül nem kommentálta a pletykát.