Elárasztotta a műanyagszemét a legkedveltebb horvát üdülővárost

Egyre súlyosabb problémákat okoz a Földközi-tengeren és annak partvidékén található hatalmas mennyiségű szemét, amely a Természetvédelmi Világszervezet (WWF) tavaly nyáron kiadott tanulmánya szerint 95 százalékban műanyagból áll. A hulladék főként Törökországból, Spanyolországból, Olaszországból, Egyiptomból és Franciaországból származik.A felhalmozódást és egyben a problémát részben az okozza, hogy a tenger közelében nem biztosítottak a hulladékdepók, a folyóknál lévő illegális szemétlerakók miatt pedig rengeteg műanyag szemét kerül a tengerbe.A WWF anyaga rámutatott arra is, hogy a probléma fő okozója, hogy a legtöbb partvidéki országban hiányos a hulladékgazdálkodás. A folyók ezért a szemetet a tengerbe szállítják, elsősorban a Nílus, a Pó, az Ebro és a török Ceyhan és Seyhan folyók.Mindez most nagyon szomorú hatással volt Horvátország turisták által leginkább kedvelt üdülővárosára, Dubrovnikra is. A Severe Weather Europe Facebook-oldalára töltötték fel az alábbi képet, amelyen az látszik, hogy a város tengerpartját valósággal elöntötte a műanyagszemét. A leírás szerint a nagy mennyiségű műanyagszemetet a tengerről a szárazföld felé fújó, közepes erejű délkeleti szél, a jugó mosta partra.

Nem véletlen, hogy teljesen kitiltanák a műanyagot

Ahogy arról mi is beszámoltunk tavaly októberben, megszavazta a műanyaghulladék mennyiségének visszaszorítását célzó szigorúbb szabályokról szóló javaslatot az Európai Parlament (EP) plenáris ülése.A strasbourgi ülésen hatalmas többséggel, 571:53 arányban elfogadott határozat alapján 2021-től betiltanák többek között a műanyag fülpiszkálókat, evőeszközöket, tányérokat, szívószálakat, italkeverőket és léggömbpálcikákat, amelyeket kizárólag fenntartható anyagokból lenne szabad készíteni.A képviselők az Európai Bizottság eredeti javaslataiban szereplő termékek listájához hozzáadták az "oxidatív biológiai úton lebomló műanyagokból készült" árukat, például zacskókat, illetve az expandált polisztirolból készült étel-és italhordókat.Emellett a tagállamoknak legkevesebb 25 százalékkal csökkenteniük kellene 2025-ig azon egyszer használatos műanyag termékek használatát, amelyeknél egyelőre nem állnak rendelkezésre megfelelő alternatívák. Ilyenek például a szendvicsek, gyümölcsök, zöldségek és sütemények csomagolására használt dobozok.A másfajta műanyagokat, például az italpalackokat külön kell gyűjteni, és 2025-re 90 százalékban újra kell hasznosítani.