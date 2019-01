Elhunyt Andy Vajna, mi lesz a tőzsdei cégével?

2018 egyik érdekes tőzsdei sztorija volt az Est Media, amely azzal vált a kisbefektetők egyik kedvencévé, hogy gyakorlatilag tevékenység, bevétel és így profit nélküli vállalatként tudott több milliárd forint értékűre nőni. A korábban kiterjedt médiaportfólióval rendelkező, egy rövid ideig a Szigetben is meghatározó tulajdonrésszel rendelkező cég a 2008-as gazdasági válságot követő években egyre nagyobb veszteséget termelt és adósságot halmozott fel, majd eszközeinek, többek között a Szigetben fennálló üzletrészének az értékesítésére kényszerült, majd csődvédelmet kért. Az éveken át húzódó csődeljárás keretében a társaság végül megegyezett a hitelezőivel, akik követelésük 97,45 százalékáról lemondtak, hogy a fennmaradó 2,55 százalékért cserébe pedig tőkeemelés keretében új Est Media részvényeket kaptak.Az Est Media egyetlen alkalmazottjával, Balázs Csabával tavaly áprilisban készített interjút a Portfolio , akkor a vállalat korábbi vezetője elmondta, hogy ő is tud a pletykákról, amelyek a céget övezik, de a potenciális nagybefektetőkkel a tárgyalásokat még el sem indították. A pletykák között Soros Györgytől Mészáros Lőrincen át Andy Vajnáig sok név felmerült, olyan nagybefektetők neve, akik majd tartalommal töltik meg a céget, és nem utolsósorban az Opushoz és a Konzumhoz hasonlóan az Est Media árfolyamát is az egekbe repítik majd. Tavaly tavasszal úgy haladta meg a 7 milliárd forintot az Est Media piaci értéke, hogy a vállalat teljesen üres volt, nagybefektető még a vállalat közelében sem tűnt fel. Tavasszal az árfolyam 140 forint közelébe ugrott, az azt követő hónapokban pedig rendkívül széles tartományban, durván 90 és 180 forint között ingadozott.Aztán jött október, és a nagy bejelentés: igaz, hogy áttételesen, de Andy Vajna tulajdonrészt szerzet az Est Mediában , Vajna egyik cége, az AV Investments a Park Teniszklub egyik leányvállalatának, a Dynamopestnek a megvásárlásával jutott 5,3 millió darab Est Media-részvényhez, részesedése 5,2 százalék lett a tőzsdei vállalatban. Rögtön beindultak a találgatások, sokan már arról beszéltek, hogy Vajna a médiaportfóliójának egy részét a tőzsdei cégbe apportálja, már az is felmerült, hogy a TV2 is az Est Media egyik vagyoneleme lesz. Konkrétumokról szó sem volt, Vajna nem közölte, mi a célja a tulajdonszerzéssel, az árfolyam azonban szárnyalt, tavaly október 16-án már 177,50 forinton zárt, a befektetők elkezdték árazni, hogy Vajna megjelenésével a Mészáros-papírokéhoz hasonló tőzsdei sztori kezdődik.Az Est Media 5 százalék feletti tulajdonosa, Andy Vajna életének 75. évében hosszú betegség után húnyt el , a hírre pedig az Est Media és annak nagytulajdonosa, a tőzsdei cég részvényeinek közel ötödét birtokló Park Teniszklub is reagált. Az Est Media közleményében az áll, hogy a társaság őszinte megrendüléssel értesült Vajna András György úr halálhíréről, és részvétét fejezi ki azzal kapcsolatban. Vajna András György úr az AV Investmentsen és a Dynamopesten keresztül az Est Media 5,21 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosa volt. Az Est Media a közleményben azt is írja, hogy piaci pozícióját és korábban közzétett stratégiai terveit, szándékait ez a sajnálatos haláleset érdemben nem befolyásolja. A Park Teniszklub is közleményt tett közzé, amelyben azt írják, hogy az Est Media meghatározó tulajdonosaként a Park Teniszklubnak pontos rálátása van az Est Media üzleti stratégiájára, az általa folytatott befektetői tárgyalásokra, valamint az akvizíciós tervekre. A Park Teniszklub az Est Mediában meglévő 19,74 százalékos részvénycsomagjára változatlanul hosszú távú befektetésként tekint, azt továbbra sem kívánja - sem részben, sem egészében - értékesíteni.