Elkezdi építeni kínai gyárát a Tesla, év végén már az autógyártás is indul

Megvolt az alapkőletétel a sanghaji Tesla üzemnél, Elon Musk büszkén jelentette be, hogy a kínai gyárat, a Gigafactory 3-at nyárra befejezik, az lesz a Tesla első olyan nagyobb üzeme, amit az USA-n kívül építenek fel.A Teslánál nem húzzák az időt, még idén elkezdik az autógyártást az új üzemben, a tömegtermelés 2020-ban kezdődhet.A Gigafactory 3-ban a Model 3 (az USA-ban már gyártott szedán) és a Model Y (jövőbeni SUV) olcsóbb változatait gyártják , ezekkel az autókkal elsősorban a kínai piacot látják majd el. A Model 3 és az Y drágább változatait, valamint az S és az X modelleket továbbra is az Egyesült Államokban fogják gyártani.Az új gyárban nem csak az elektromos autókat, de az akkumulátorokat is készítik majd.A Tesla nem véletlenül terjeszkedik Kínában, a Föld legnépesebb országában adják el a legtöbb elektromos autót, tavaly az értékesítés meghaladta az egymillió darabot. Egy másik érv a kínai gyártás mellett, hogy ezzel a Tesla megspórolhatja a magas vámokat és a szállítási költségeket.