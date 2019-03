A 4iG emelkedése mellett az Appeninn is erősödik, a társaság részvényei 1,8 százalékkal kerültek ma feljebb.

A Budapesti Értéktőzsde határozatban ma egész napra felfüggesztette a Konzum és az Opus részvényeinek kereskedését, miután a cégek olyan információt tesznek közzé, ami az árfolyamot jelentősen befolyásolhatja. Elképzelhető, hogy a bejelentés a Konzum és az Opus közelgő fúziójával lehet kapcsolatban, miután a Konzum vezérigazgató-helyettese a Portfolionak korábban arról beszélt, hogy a társaságok igazgatóságai a korábbi közgyűlési felhatalmazások birtokában megkezdhetik az egyesülés részletinek kidolgozását, majd ezt követi március vége előtt egy újabb rendkívüli közgyűlés, ahol az addigi munka eredményeit, illetve javaslatokat előterjesztik. Fekete Péter szerint ezek jóváhagyását követően indulhat el az a technikai folyamat, amikor is megtörténik a Konzumra vonatkozó törlési kérelem benyújtása a Budapesti Értéktőzsdére, illetve az utolsó kereskedési nap meghatározása és az új Opus-részvények bevezetése.

Kivárás a tőzsdéken, iránymutatásra várnak a befektetők 2019.03.07 08:23

Mi történt tegnap a tőzsdéken?

A szerdai piacnyitást követő iránykeresés után lefelé vették az irányt az amerikai részvényindexek, az USA és Kína kereskedelmi tárgyalásai felől nem érkeztek új impulzusok, míg a beérkező makroadatok nem mozgatták meg igazán a befektetőket, miután az ADP foglalkoztatottsági adat bár kissé elmaradt a várakozásoktól, azonban a mutató továbbra is a foglalkoztatottság bővüléséről számolt be. A Fed által közzétett Bézs Könyv enyhe és közepes gazdasági növekedésről számolt be januárban és februárban, miután a részleges kormányzati leállás közepette a gazdasági aktivitás mérséklődött valamelyest. A Dow 133 végül pontos mínusz mellett 0,5 százalékkal került lejjebb, az S&P500 0,7 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,9 százalékos eséssel zárta a szerdai kereskedést.

A magyar tőzsde emelkedéssel zárta a szerdai kereskedést, a BUX 368 pontos plusz mellett 0,9 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek vegyesen teljesítettek. Az OTP 1,1 százalékos emelkedés után 12 050 forintnál új történelmi zárócsúcson fejezte be a szerdai kereskedést, a Mol 1,4 százalékkal került feljebb, míg a Magyar Telekom 0,3 százalékot emelkedett. A negatív kivételt ezúttal a Richter jelentette, a gyógyszergyártó részvényei 0,4 százalékos eséssel zárta a hét harmadik napját.

Mik az előjelek mára?

Az USA és Kína kereskedelmi megállapodásával kapcsolatos optimizmus halványulásával párhuzamosan az ázsiai tőzsdék felemásan teljesítettek csütörtökön, a Nikkei 0,7 százalékos esése mellett a hongkongi tőzsde 0,6 százalékkal került lejjebb, míg a sanghaji részvényindex 0,8 százalékot erősödött. Az amerikai határidős részvényindexek mérsékelt esése mellett a határidős DAX 59 ponttal került lejjebb csütörtök reggel, ami 0,5 százalékos esést vetíthet előre a csütörtöki piacnyitásra.

Mi mozgatja a tőzsdéket?

A befektetők az USA és Kína kereskedelmi tárgyalásai felől érkező hírfolyamra fókuszálnak majd, mindemellett a vállalati gyorsjelentések és az EKB délutáni kamatdöntő ülésére figyelnek majd a piaci szereplők.

Mire érdemes ma figyelni?

Csütörtökön a KSH a januári ipari termelési adat mellett az MNB a januári értékpapírstatisztikáit teszi közzé, az eurozónából a részletes negyedik negyedéves GDP-adat érkezik majd, míg a befektetők mindemellett az Európai Központi Bank kamatdöntő ülésére és Mario Draghi EKB-elnök sajtótájékoztatójára figyelnek majd.

Csütörtökön teszi közzé gyorsjelentését a Merck és a Continental is.

Mi történt eddig a tőzsdéken?