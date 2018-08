Elon Musk végképp megbolondult, vagy pont most jött meg az esze?

Nem hétköznapi bejelentés egy nem hétköznapi cégvezértől

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 2018. augusztus 7.

Állítólag van finanszírozás

Musk személyes vagyonából is áldozhat a tranzakcióra, különböző becslések alapján a cégvezér vagyona 20-22 milliárd dollár, ennek nagy részét nyilván a vállalataiban meglévő részesedései adják, de relatíve könnyen mozgósítható vagyonelemei is lehetnek. Ennek a forgatókönyvnek némiképp ellentmond, hogy Musk szeretné a mostani 20 százalékos szint közelében tartani a tulajdoni hányadát.

Különböző alapok is beszállhatnak a cégbe, a szaúd-arábiai Public Investment Fundnak például egy forrás szerint 5 százaléknál valamivel kisebb részesedése már most is van a Teslában, ők növelhetik a részesedésüket, de a Tencent Holdings neve is felmerült, amelyik tavaly 5 százalékos részvénycsomagot vásárolt a Teslában, és a SoftBank 93 milliárd dolláros Vision Fundja is beszállhat Musk cégébe. Ezzel a forgatókönyvvel az a probléma, hogy ha az amerikai hatóságok nemzetbiztonsági kockázatot látnak a külföldi befektető jelentős tulajdonszerzésében, akkor megvétózhatják a tranzakciót.

Bankhitelt is felhasználhat a tranzakcióhoz, arra azonban mindenki kíváncsi, hogy melyik az a pénzintézet, amelyik szívesen nyújt majd kölcsönt a veszteséges és negatív cash flow-jú cégnek.

Elon Musk tegnap bejelentette, hogy kivezetné a tőzsdéről a Teslát. Természetesen Twitteren jött az üzenet, ez ugyanis az a csatorna, amin keresztül Musk a legszívesebben kommunikál, a rövid üzenetben az állt, hogy a Tesla alapítója azt tervezi, hogy 420 dolláros árfolyamon (a 420-as szám egyébként a marihuána popkulturális szimbóluma) kivinné a tőzsdéről a vállalatot, ráadásul az ehhez szükséges finanszírozás is rendelkezésre áll.A bejelentésre tegnap 11 százalékot emelkedett a Tesla árfolyama, a hirtelen megugró árfolyam miatt másfél órára fel is kellett függeszteni a papírok kereskedését. A rali egyrészt azért következett be, mert a shortosok elkezdték zárni a pozícióikat, másrészt sok befektető úgy gondolhatta, hogy most még érdemes beszállni a Teslába, hiszen 420 dolláron egyfajta "garancia" van ara, hogy a részvényeiket Muskék megveszik.Ha tényleg privát céggé alakítják a Teslát, az minden idők legnagyobb tőzsdei kivezetése lenne, a 420 dolláros részvényenkénti árfolyamnál ugyanis közel 71 milliárd dollárt érne a cég. Egyelőre nem világos, hogy miért nem a jelenlegi árhoz közeli szinten vinné ki Musk a Teslát a tőzsdéről, hiszen most még jóval kevesebbet kellene érte fizetnie, de nem is ez a legérdekesebb kérdés a tranzakcióval kapcsolatban, hanem az, hogy hogyan finanszírozná meg Musk a dealt.A dolgozóknak tegnap kiküldött levélből kiderült, hogy Musk egy olyan speciális konstrukcióban gondolkodik, amellyel a mostani részvényesek akár a kivezetés után is tulajdonosok maradhatnak a cégben, és ha ez igaz, akkor őket nem kellene kifizetniük Muskéknak, ami csökkentené azt az összeget, amit a cégért ki kellene fizetni. Azonban a számla még így is valószínűleg több tízmilliárd dollárra rúgna, ennyi pénzt kellene valahogy összegyűjteni egy olyan cégért, ami tartósan és masszívan veszteséges. A tranzakcióhoz szükséges forrás összetétele az elmúlt órákban megjelent találgatások alapján a következő lehet:

Elon Musk Fotó: Credit Joshua LOTT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Okok

Egyrészt azért vihetik ki a Teslát a tőzsdéről, mert privát vállalatként a Teslának nem kellene rendszeresen ripoltálnia, nem kellene negyedévente közétennie, hány autót gyártott és adott el, milyen peres eljárások folynak a céggel szemben vagy hogy milyen kockázatokat lát a Tesla, és a cég vezetői mit gondolnak a versenytársakról, ezzel a versenytársak is jóval kevesebb információhoz jutnának a céggel kapcsolatban.

Szintén a tőzsdei jelenléthez kapcsolódik, hogy Musk szerint elképesztő nyomás alatt működik a Tesla, hogy megfeleljen a befektetői elvárásoknak, és negyedévente olyan terveket kell teljesíteniük, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a vállalat hosszú távú érdekeivel. A Teslánál a nagy dobás most az volt, hogy még az előző negyedévben elérjék a heti 5 ezer darabos gyártást a Model 3-nál (ez egyébként kvázi Musk önkéntes vállalása volt), miközben a vállalat hosszú távú érdeke inkább az lett volna, hogy lassítsanak a gyártáson és inkább tökéletesítsék a gyártási folyamatokat.

Musknak az sem tetszik, hogy a Tesla papírjaiban épült ki a világon az egyik legnagyobb shortállomány, a cégvezér rendszeresen a vállalatot ért támadásokról beszélt, úgy tűnik, most végképp elzavarná a Tesla-részvények esésére fogadókat (a tegnapi akciója ebből a szempontból igencsak sikeres volt).

Musk azzal is érvel, hogy a Tesla árfolyama nagyon volatilis, ami elvonhatja a cég alkalmazottainak figyelmét a munkától, ők ugyanis szinte mind a cég részvényesei is.

Musk már nem először beszélt arról, hogy jobb lenne, ha nem tőzsdei cégként működne a Tesla, de míg korábban, például egy tavaly novemberi interjúban még csak arról beszélt, hogy kevésbé hatékony a Tesla működése tőzsdei vállalatként, a tegnapi bejelentés azonban sokkal konkrétabb. Sokak szerint Musknak a céget támadó shortosokból lett elegük, de az okok ennél összetettebbek:

Elon Musk Fotó: ROBYN BECK / AFP

Veszélyes játék

Musk részben a shortosok miatt vezetné ki a Teslát a tőzsdéről, pont azok miatt, akiket alaposan eltakarított az útból a tegnapi bejelentésével. A 420 dolláros árfolyam bemondása azonban komoly aggályokat is felvet, ha ugyanis Musk csak a céget szerinte támadó befektetőknek akart tegnap keresztbe tenni, és nem gondolta komolyan a tőzsdei kivezetést, és utólag ráadásul még az is kiderül, hogy nem is áll rendelkezésre megfelelő finanszírozás, akkor az Amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet akár tiltott piacbefolyásolásért is előveheti Muskot. Ráadásul Musk egy olyan konstrukcióban gondolkodik, ahol akár több milliárd dollár értékű részvénnyel rendelkező kisrészvényesek tulajdonosai maradnak a Teslának, ennek a kivitelezhetőségében azonban kevesen hisznek, és ha mégsem jönne össze ez a speciális konstrukció, akkor kisbefektetők tömegei perelhetnék be a Teslát, amiért nem tartotta az ígéretét, és a befektetőket pont akkor zárja ki a cégből, amikor az nagyobb növekedésre kapcsolna, és végre elkezdhetne profitot termelni.