A BUX komponensei közül 12,5 százalékos emelkedésével a 4iG részvényei teljesítenek a legjobban, a 4iG esetében részvényfelaprózásra is sor került, a társaság mindemellett bejelentette , hogy Mészáros Lőrinc és Jászai Gellért megállapodásának eredményeként, a 4iG elnök-vezérigazgatója tőzsdén kívüli ügyletekkel irányító befolyást szerzett az informatikai nagyvállalatban. A mai közlemény szerint a 4iG jelentős akvizíciókra készül, melyeknek köszönhetően a társaság még az idei évben a legnagyobb hazai tulajdonú informatikai vállalatcsoporttá alakulhat, a befektetők egy része a korábban felröppent pletykák alapján elképzelhetőnek tartotta, hogy a 4iG úgy válna Magyarország meghatározó IT-cégévé, hogy megvásárolja a Magyar Telekomtól annak informatikai leánycégét, a T-Systemst. A 4iG részvényei 516,4 millió forintos forgalom mellett emelkednek, a 4iG ezzel a legforgalmasabb a részvény a magyar tőzsdén, megelőzve a Molt, az OTP-t és a Magyar Telekomot is. Mindemellett fontos megjegyezni, hogy a 4iG mai forgalma 76 százalékkal alacsonyabb a részvény idei, átlagos forgalmával összehasonlítva.

Emelkedik a bitcoin 2019.06.17 12:16

Nagyot emelkedett az elmúlt napokban a bitcoin, a piaci kommentárok szerint a kriptodeviza árfolyamának emelkedését az elmúlt napok során az is segíthette, hogy a hírek szerint hamarosan a Facebook is elindíthatja majd saját kriptopénzét. A Facebook májusban jelentette be, egymilliárd dollárt szedne össze a saját kibocsátású kriptopénze, a GlobalCoin elindítására, a Facebook új digitális pénzzel működő fizetési rendszere a Facebook-felhasználók közötti pénzküldést és a netes vásárlást támogatja majd, az eddig napvilágot látott főbb részletek szerint a rendszer elszámolási egysége a GobalCoinnak nevezett kriptopénz - egy úgynevezett stablecoin - lesz, melynek értékét egy hagyományos pénzekből álló kosárhoz kötik hozzá, 2020-ig mintegy 12 országban vezetik be a digitális fizetési rendszert, a rendszert s Facebookon, Instagramon és WhatsAppon, sőt, gyakorlatilag , sőt, bárhol máshol az interneten is használhatnak online fizetésre, illetve személyek közötti pénzküldésre. A bitcoin árfolyama 2017 decemberében 19 666 dolláron ütött történelmi csúcsot, majd a történelmi csúcsához képest 2018 decemberére az árfolyam 84,1 százalékkal került lejjebb. A bitcoin az elmúlt hónapok folyamán ismét emelkedni kezdett, a kriptodeviza árfolyama júniusban már 9 000 dollár felett is járt. A bitcoin árfolyama 2,4 százalékos erősödés után 9138 dollárig emelkedett a hétfői kereskedésben.