100 dolláros olajárral riogat Irán

A közel-keleti feszültségek, illetve az iráni katonai konfliktus kockázatának növekedésének árnövelő hatása eddig látszólag nem jelent meg az olajárakban, és a CNBC által megszólaltatott elemzők szerint a 100 dolláros szint egyelőre nem is realitás, legalább is tartósabban.Stephen Brennock, a PVM Oil Associates elemzője szerint a 100 dolláros olajár elérése még akkor is kicsi az esély, ha közvetlen katonai konfliktus robbanna ki az Egyesült Államok és Irán között. A világgazdaság növekedési kilátásaira vonatkozó aggályokat figyelembe véve, amelyek nagyrészt az Egyesült Államok és Kína kereskedelmi háborújából fakadnak, valószínűbb a 80-90 dolláros célár.Az olajárak már korábban is jártak 100 dollár felett, és várhatóan a jövőben is lesznek ennél akár jóval nagyobb ártüskék is, ezek azonban várhatóan nem tartanak majd sokáig Michael Rubin, az American Enterprise Institute elemzője szerint. Az árakra várható hatás persze nagymértékben annak függvénye, hogy mennyire lenne heves és kiterjedt az esetleges katonai konfliktus. Robin Mills, a dubai Qamar Energy vezérigazgatója szerint egy korlátozott kiterjedésű háború az összes maradék iráni olajat kivonná a piacról, ami 10 dolláros árfolyameemelkedést idézhetne elő a piacon. Amennyiben azonban szélesebb körű lenne a konfliktus, például Irán Irak ellen fordulna, az árak szerinte elérhetnék a 100 dolláros szintet.Helima Croft, az RBC Capital Markets vezető árupiaci elemzője szerint egy esetleges konfliktus kirobbanása esetén a fő kérdés az lenne, hogy a kritikus olajipari infrastruktúra mennyiben sérülne. Amennyiben például a szaúdi Abqaiq, a világ legnagyobb olajfeldolgozó üzeme, vagy nagyobb olajtankerek súlyos támadásokat szenvednének el, az a magasba küldheti az olajárakat, konkrét számokat azonban nem jelölt meg.A Brent árfolyama az egyéb, felfelé ható tényezők (OPEC kitermeléscsökkentés, venezuelai válság, stb.) jelenléte ellenére az elmúlt időszakban nagyot esett. A Brent olajfajta azonnali jegyzése csütörtök délután 1 százalék körüli mértékben emelkedve a 61 dollárt közelíti.

Ugyanekkor a WTI spot árfolyama hasonló mértékű erősödéssel 52 dollár felett tjár.