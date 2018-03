30 százalék feletti bevételnövekedés az Alteónál

32 százalékos bevételnövekedés

A nettó eredmény 923 millió forint volt 2017-ben, 12 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban.

Beindultak a beruházások

A 2017-es január-februári extrém hideg időjárás ellenére a magyar energetikai vállalatmíg a cég EBIDTA-értéke mintegy 1,8 milliárd forintot ért el 2017-ben - derül ki a vállalat most közzétett, 2017-re vonatkozó, nem auditált számokat bemutató előzetes gyorsjelentéséből.A növekedés köszönhető egyrészt az új, külső termelők virtuális erőműhöz csatlakoztatásának. Másrészt fontos szerepet játszott a bővülésben a nagyobb strukturált villamosenergia-termék értékesítési árbevétele, új vállalkozási munkák elnyerése, valamint a villamosenergia-kiskereskedelem volumenbővülése. Az eredményeket javította az is, hogy a földgáz-kiskereskedelem sikeres első szezonját zárta, a második szezonban pedig folytatódik a növekedés. Ezen kívül sor került a tiszaújvárosi hőszolgáltatási, valamint a HEINEKEN ipari energiaellátási szerződéseknek a meghosszabbítására.A 32 százalékos bevételbővülés melletta rendkívüli év eleji időjárásból fakadó veszteségek miatt. De még így is a jelenlegi portfolió teljesítőképességének középértéke körüli sávban alakult. A ráfordítások közül az anyagjellegű ráfordítások, a személyi jellegű ráfordítások és az értékcsökkenési leírás egyszámjegyű ütemben csökkent az előző évhez képest, az ELÁBÉ viszont több mint a duplájára nőtt, miután a villamosenergia-kereskedelemhez kapcsolódó ELÁBÉ a 2017 eleji rendkívüli időjárás miatt megugrott.A pénzügyi eredményen az alacsonyabb hitel és kötvény kamatköltségek, az alacsonyabb kamatlábak és a csökkenő projekthitelállomány, valamint a több kamatbevétel és a magasabb szabad pénzeszközök miatt.2017-ben elindultak, a beruházások, befektetések tőkeigényes szakasza elkezdődött. A 2017-ben megkezdett, és egyes esetekben be is fejezett, valamint a folyamatban lévő befektetési és beruházási projektek együttes, teljes befektetési nagyságrendje (saját erő + projekthitel) meghaladja a 11 milliárd Ft-ot.A beruházások és befektetések fő fókuszában a megújuló, valamint az energiatárolási projektek voltak. A domaszéki naperőmű-projekt akvizíció tavaly decemberében zárult, amely 800 millió forint körüli beruházási, befektetési értéket képviselt, a depóniagáz-bővítési projekt Debrecenben egy közel 300 millió forintos fejlesztésnek bizonyult, a monori projektcégek megvásárlásával pedig egy 4 MW-os, további naperőmű projekt is az ALTEO tulajdonába került. Ezeken kívül további, elsősorban ugyancsak naperőmű-projektek kezdődtek meg, az ALTEO Igazgatósága ugyanis a már említett domaszéki és monori projektekkel együtt összességében közel 10 milliárd forint értékű megújuló energetikai beruházás megvalósításának feltételrendszeréhez adott jóváhagyást.A gázmotoros erőművi érdekeltségeinek bővítése jegyében a Zugló-Therm Kft. 51 százalékának akvizícióját illetően is adás-vételi szerződést írt alá a társaság, az akvizíció zárása folyamatban van. A megújuló alapú és földgáz tüzelésű energiatermelési pozíciók bővítése mellett, az év fontos, megkezdett beruházási eseménye volt az energiatárolási célú akkumulátoros K+F+I projekt indítása, amelyhez a társaság jelentős, összességében közel 500 millió forintra rúgó támogatási forrást is el tudott nyerni - olvasható a gyorsjelentésben.