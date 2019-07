A kutatás-termelés húzhatja az OMV-t

Az OMV ma reggel 8 órakor közzétette 2019 második negyedévére vonatkozó, legfontosabb eredménybefolyásoló számait. A gyorsjelentés július 31-én fog várhatóan napvilágot látni, azonban a tendenciák már jól előrejelezhetőek.A kutatás termelés (Upstream) divízió eredménye növekedhetett mind éves, mind negyedéves alapon. A volumen- és az árhatás is pozitívan járulhat hozzá a második negyedéves eredményekhez. A teljes szénhidrogén termelése az olajtársaságnak 490 ezer hordó olajegyenértékesre nőhetett az egy évvel ezelőtti 419 ezerhez, és az előző negyedéves 474 ezerhez képest. Az átlagos realizált szénhidrogén ár is nagyságrendileg 10%-kal magasabb, mint egy évvel visszamenőleg. Átlagosan most 65,9 dollár hordónkénti egységárért értékesíthette a vállalat a szénhidrogéntermelését 2019 második negyedévében. Különösen jó teljesítménynek mutatkozik ez annak fényében, hogy az északi tengeri Brent olaj mindeközben éves alapon 10%-ot esett, 74,39 dollárról 68,86 dollárra. Valószínűleg a kőolaj árára kötött fedezeti ügyleteknek lehetett köszönhető a relatíve magas realizált értékesítési ár.

A finomítás (Downstream) üzletág már nem zárhatott az Upstream-hoz hasonló fényes negyedévet. A finomítói marzsok tovább erodálódtak. Átlagosan 3,18 dollár árrést zsebelhetett be a társaság egy hordó finomított terméken. Ez az érték egy évvel korábban még 5,23 dollár volt, de még az előző negyedévben is 4,04 dollár. A marzs romlást valamelyest kompenzálhatta a növekvő finomítói termelés, mely éves alapon nagyságrendileg 3%-kal nőtt.

A gyenge finomítói makrokörnyezettel szemben a petrolkémiai árrés viszont hízni tudott, éves alapon majdnem 20%-ot, tonnánként 475 euróra emelkedve.

A kiskereskedelmi divízió negyedéves alapon magasabb marzsokat tudott realizálni az előzetes riport alapján, mely a Mol fogyasztói szolgáltatások szegmensének feleltethető meg.