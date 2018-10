Afrikai olajjal szabadul az orosz függéstől Lengyelország

Azt követően, hogy az orosz gáz alternatívájaként Lengyelország például az Egyesült Államokból származó LNG-vel igyekezett diverzifikálni ellátását, most az olajellátásban is új források bevonásával csökkentené az orosz energiaimportot.Az első nigériai szállítmányban mintegy 130 ezer tonna olaj fog megérkezni Gdanskba, mondta el Daniel Obajtek, a PKN vezérigazgatója a Reutersnek. Elmondása szerint a diverzifikáció oka volt az orosz Ural nyersolaj minőségének romlása is. Amennyiben az első szállítmány tapasztalatai kedvezőek lesznek, úgy továbbiak követhetik azt - közölte.A PKN és a Lotos többnyire az 1960-as években épített vezetékeken érkező orosz olajat dolgoznak fel finomítóikban, azonban az utóbbi időben mindkét társaság új forrásokat vont be. A PKN 2016-ban hosszú távú szerződést kötött Szaúd-Arábiával, azóta mindkét társaság vásárolt már olajat Iránból és az Egyesült Államokból is. Ennek köszönhetően a PKN olajbeszerzéseiben a 2015-ös 90 százalékról körülbelül 70 százalékra csökkent az orosz forrás aránya.