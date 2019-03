Áramhiány fenyegeti a venezuelai olajtermelést

Az IEA szerint a globális olajkereslet idén mintegy 1,4 százalékkal, napi 1,4 millió hordóval bővülhet, az OPEC-en kívüli olajtermelés masszív bővülése, különösen az Egyesült Államokban, biztosíthatja a megfelelő kínálatot. Az első negyed mérsékelt többletét a második negyedben így is mintegy napi 0,5 millió hordós deificit kialakulása követheti. Ezzel együtt az OPEC mintegy napi 2,8 millió hordós tartalék kapacitása, illetve az Egyesült Államok termelésének emelkedése biztonságot nyújt a piacnak. A nem OPEC-országok tavalyi napi összesen 2,8 millió hordós termelésnövekedésének 79 százaléka az Egyesült Államokban valósult meg, idén pedig már 83 százalékra emelkedhet az arány az IEA prognózisa szerint, amely 2019-re napi 1,5 millió hordós tengerentúli termelésbővülést jelez előre. Az USA 2021-re nettó olajexportőrré válhat az IEA szerint.Az OPEC-et vezető Szaúd-Arábia szerint ugyanakkor az olajkitermelés további csökkentésére lesz szükség még idén. Távolról sem tekinthető befejezettnek az olajpiac újra kiegyensúlyozása, tekintettel arra, hogy a globális olajtartalékok továbbra is emelkednek az iráni és venezuelai szankciók ellenére is, ezért további kitermeléscsökkentésre lehet szükség 2019 második felében - mondta Khalid al Falih szaúdi olajminiszter egy hétvégi azerbajdzsáni egyeztetés alkalmával.Az olajkartellel együttműködő Ororszország álláspontja részben egybevág ezzel, amennyiben Moszkva szerint a termeléscsökkentéseknek legalább júniusig hatályban kellene maradniuk, ameddig remélhetőleg világosabbá válnak Washington további, Iránnal és Venezuelával kapcsolatos tervei.Az Egyesült Államok az elmúlt hónapokban élesen emelte olajexportját, miközben szankciókat vetett ki Venezuelára és Iránra, a két ország olajkivitelének visszaszorítása érdekében, miközben Donald Trump elnök rendszeresen az árak csökkentésére presszionálja az olajkartellt.A következő hetekben teljes mértékben elérik, sőt meg is haladják az OPEC-országok és a vele együttműködő államok a tavaly decemberben vállalt napi 800 ezer + 400 ezer hordós kitermeléscsökkentést - közölte a szaúdi olajminiszter hétfőn. Az olajkartell kitermelési politikájának meghatározásakor elsősorban a tartalékok és a beruházások alakulását követi figyelemmel - mondta, hozzátéve, a következő két évtizedben az olajiparban mintegy 11 ezer milliárd dollár beruházásra lesz szükség a kereslet kielégítése érdekében.Hétfőn délelőtt a Brent azonnali árfolyama fél százalék közeli mértékben erősödik.

A WTI spot jegyzése ugyanakkor valamivel kisebb mértékben,de szintén emelkedik.