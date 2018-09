Átment a hurrikánteszten a napenergia

Az Egyesült Államok államai között Kalifornia után Észak-Karolina ad otthont a második legnagyobb napenergia-termelő kapacitásnak, amelynek zömét az elmúlt két évben, a Matthew hurrikán pusztítását követően telepítették. Egészen a múlt hétig azonban nem lehetett tudni, hogy az állam egyre bővülő naperőműparkja - amely jelenleg a teljes áramtermelés közel 5 százalékát teszi ki - mennyire lenne képes ellenállni egy hurrikán pusztító erejének. Ezért a szeptember 14-én lecsapó Florence hurrikán az első jelentősebb extrém időjárási tesztet jelentette a napenergiának; az Egyesült Államokban az ország délkeleti régiójában bővülnek leggyorsabban.Az erős szél és a rekord mennyiségű eső ellenére a napelemfarmok többsége minimális sérülésekkel megúszta a hurrikánt. A Duke Energy és a Strata Solar, az állam legnagyobb naperőmű tulajdonosai és operátorai "szinte semmilyen kárt" nem találtak első vizsgálataikon. Az erős szél gyakorlatilag alig okozott pusztítást a többnyire 220 km/h-s szél elviselésére tervezett rendszerekben, amelyek egy részében a nap járását követő mozgó panelek vannak telepítve. A Duke egyik 60 megawattos farmjának 12 panele sérült meg, ami kevesebb, mint az ott telepített panelek 1 százaléka. A Strata Solar több 100 szolárfarmjából csak két egység szenvedett kisebb, elszigetelt sérüléseket.Az üzemeltetők eleve inkább a várható áradások miatt aggódtak. A két társaság az özönvízre felkészülve elővigyázatosságból lekapcsolta néhány napelemfarmját. A Duke 35 egységéből hármat állított le, megelőzendő, hogy az áradás eláztassa az alállomásokat és egyéb elektromos berendezéseket. Ezek az egységek még csütörtökön is offline voltak, mivel a társaság még a víz visszahúzódására várt.A tetőre telepített háztartási kiserőművek ugyancsak kis rombolásról számoltak be, ugyanakkor a vihar által legsúlyosabban érintett területekről egyelőre kevés visszajelzés érkezett, vagyis ezekben a régiókban nagyobb is lehet a kár.A naperőműveknél jelentősebb hatással volt a hurrikán az állam atomerőműveire. A Duke a vihar előtt leállított a várhatóan leginkább érintett egységeit. A Brunswick atomerőmű esetében az áradás miatt időszakosan alacsony fokozatú vészhelyzet állt elő, így csak szerdán tudták az erőmű egyik blokkját újraindítani. A nagyobb McGuire atomerőmű termelését 50 százalékkal fogták vissza a vihar miatt.Ahogy a szélsőséges időjárási jelenségek alkalmával lenni szokott, a vihar ezúttal sem annyira a termelő egységeket, sokkal inkább a villamosenergia-hálózatot károsította. A Duke Energy 3,4 millió észak-karolinai fogyasztója közül minden második tapasztalhatott hosszabb-rövidebb áramszünetet a hurrikán miatt. Csütörtökön még mintegy 80 ezer háztartás volt áram nélkül ügyfelei közül.