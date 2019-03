Atomerőműből gázerőmű? Meglepő javaslatot tett Litvánia

Litvánia már korábban is több alkalommal kifejezte aggályait és tiltakozását a fővárosától, Vilniustól mindössze körülbelül 50 kilométer távolságban orosz technológia alkalmazásával épülő osztroveci atomerőmű ellen.Ezúttal azonban Saulius Skvernelis miniszterelnök egy váratlan megoldási javaslatot is tett arra a - kevéssé valószínű - esetre, ha Minszk megfogadná a litván kérést, és elállna az atomerőmű beüzemelésétől: eszerint az így kieső kapacitás helyett a már csaknem kész atomerőművet gáztüzelésű erőművé lehetne alakítani, amely a litván és lengyel LNG-terminálokból érkező gázzal üzemelhetne. A litván kormányfő szerint az atomerőmű infrastruktúrájának mintegy 60 százalékát a javasolt gázerőmű kialakításakor is hasznosítani lehetne.A klaipedai litván LNG-terminál nagyrészt belföldi fogyasztásra fogad cseppfolyósított gáz szállítmánokat. Évi 2,7 millió tonnás kapacitásának azonban mindössze ötödét-harmadát használják ki jelenleg. A kihasználtságot a remények szerint jelentősen bővítheti a lengyel-litván és finn-litván gázvezetékek valamikor 2021 utánra tervezett átadása.A litván álláspont szerint az atomerőmű nemzetbiztonsági fenyegetést jelent az országra nézve, amely szerint az atomerőmű nem az ilyenkor elvárható legszigorúbb biztonsági szabványok alapján épül. Bár ezt a fehéroroszok tagadták, az építkezésről korábban érkező hírek szerint történhettek furcsaságok a beruházás megvalósítása során.Az atomerőművet az orosz Atomstroyexport építi, Moszkva pedig a Paks 2 projekthez hasonlóan 10 milliárd dolláros hitelt nyújt a projekthez. A terv szerint az új atomemerőmű első 1200 megawattos VVER1200 típusú reaktorát idén, második egységét pedig 2020-ban helyezik üzembe.