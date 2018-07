Berlinben előznék meg az új orosz-ukrán gázválságot

A mostani tárgyalások helyszíne ezért jelzésértékű, feltűnő azonban, hogy Németország nem képviselteti magát azokon, ami a fenti feltevéseket igazolja.

A berlini tárgyalásokon az Euractiv beszámolója szerint, miután a két társaság feloldhatatlannak tűnő jogi csatározásba bonyolódott a kialakult helyzet miatt. Az egyeztetést Maros Sevcovic, az Európai Bizottság energiaunióért felelős alelnöke koordinálja, ami aláhúzza, hogyAz, ami várhatóan, ez pedig Kijevet a gáztranzit utáni bevételek visszaesése miatt is kedvezőtlenül érinti. A Gazprom azonban már korábban drámaian visszavette a szállított gáz mennyiségét, mivel a két ország kapcsolatai továbbra is rendkívül rosszak a kelet-ukrajnai konfliktus és a Krím orosz megszállása miatt.A megbeszélések másik fókuszábanáll, amely a terv szerint 2019 végétől szállíthatna orosz gázt Németországba. A vezeték jelentős mértékben kiválthatná az ukrán gáztranzit útvonalat, ami a közép-európai országok jövőbeli ellátásával kapcsolatban is kérdéseket vet fel. Oroszország és Németország számára viszont egy jelentős bizonytalansági tényezőt venne ki a rendszerből Ukrajna megkerülésével. Az Északi Áramlat 1 nyomvonalát követő vezeték megduplázná a közvetlenül Németországba érkező orosz gáz mennyiségét.Az Északi Áramlat 2-t Ukrajna és több más uniós tagállam mellett Lengyelország is kifogásolja, de Berlin sokáig ellenállni látszott a támadásoknak. Áprilisban Angela Merkel német kancellár némileg váratlanul kiállt Ukrajna mellett, mondván, az országnak továbbra is kulcsszerepet kellene játszania az európai gázellátásban. Ezzel együtt Donald Tusk, az Európai Tanács elnökének júliusi nyilatkozata szerint a beruházásról való tárgyalást több ország is blokkolja, vélhetően elsősorban Németország. Az Északi Áramlat 2-t és Berlin orosz gázfüggőségét a minap Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke is erősen kritizálta, és úgy fogalmazott , Németország Oroszország foglya.