Beszáll a hidrogén üzemanyagcella fejlesztésbe a Mol

Az együttműködés a hidrogénbeszerzést és -ellátást, a hidrogénben gazdag folyékony üzemanyagok kifejlesztését és tesztelését, valamint az üzemanyag-forgalmazást és értékesítést segítheti. Emellett lehetőség nyílik egy új, üzemanyag-újrahasznosítással is foglalkozó termelőüzem létrehozására is.A Mol a mobilitás várható átalakulása miatt szorgalmazza az innovatív projektek támogatását a térségben - fogalmazott Világi Oszkár, a Mol csoport Innovációs ügyvezető igazgatója a Mol közleménye szerint.Marian Bocek, az InoBat társalapítója és ügyvezetője úgy véli, hogy a Mol több évtizedes tapasztalataival felgyorsíthatják a hidrogén üzemanyagcellás technológiák használatát, továbbá integrált európai alternatív üzemanyag és e-mobilitási értéklánc is létrejöhet. Várakozása szerint a fejlesztések a régi piacok átalakítása mellett újakat is hozhatnak.A prágai központú InoBat közös vállalkozások létrehozásával kapcsolja össze a térség energetikai iparvállalatait a legkorszerűbb technológiákkal. Ennek keretében kutatási, fejlesztési és tesztelési platformokat üzemeltetnek, illetve elektromobilitási, energiatárolási, és üzemanyag-fejlesztéshez használható gyártósorok tervezésében is részt vesznek.A Mol-részvény több mint 2 százalékos gyengüléssel zárt pénteken.