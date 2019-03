Bitumentermelésbe kezd az INA

Az olajvállalat tavaly év végén hagyta jóvá az INA Downstream 2023 New Course elnevezésű programot, amelynek célja, a downstream (feldolgozás és kereskedelem) és az egész vállalat hosszú távú fenntarthatósága. A projekthez tartozó beruházások összértéke több mint 4 milliárd kuna (170,9 milliárd forint), amely a legnagyobb beruházásnak számít a vállalat történetében.A program része, hogy, és a finomítót üzleti tevékenységeknek helyet adó, ipari telephellyé alakítják át, amely további fejlesztések helyszíne is lesz, valamint az INA értékes része marad. A bejelentett bitumen beruházás mellett még több, a stratégiai céloknak megfelelő projektek lehetőségét is vizsgálja az INA Sziszekben, mint például logisztikai központ kialakítását, kenőanyag termelését és biokomponens finomítását.Az INA célja, hogy az éveken keresztül veszteséget termelő finomítói tevékenységet nyereséges üzletággá alakítsa át, és végül minden üzletágának megerősödésével egy még sikeresebb integrált üzleti modellt működtessen - olvasható a közleményben.2018-ban, a vállalat beszámolója szerint egymilliárd kuna (43,8 milliárd forint) veszteség keletkezett a finomítói és marketing üzletágban. Az INA ezért döntött úgy, hogy a sziszeki telephelyen a kőolaj feldolgozás helyett újfajta ipari tevékenységbe kezd.Az INA 49,08 százaléka a Molé, a magyar olajtársaság rendelkezik az irányítói jogokkal a társaságban. A cég 44,84 százaléka a horvát államé.