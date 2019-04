Bizonytalanná vált a magyar gázellátás eddigi útvonalának jövője

A magyar gázellátás jövőjéről is szó lesz a Portfolio Clean Energy & Disruptive Trends Summit 2019 című június 4-i konferenciáján. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

Az erről szóló tárgyalások jól haladnak, így a magyar ipari és lakossági ellátást biztosító szerződés hamarosan aláírhatóvá válik - mondta a miniszter, miután hivatalában fogadta Viktor Zubkovot, a Gazprom igazgatótanácsának elnökét, Oroszország volt miniszterelnökét.Magyarország gázfogyasztása megközelíti az évi 10 milliárd köbmétert, "ezért az az érdekünk, hogy egy kiszámítható, az energiaellátásunk biztonságát garantáló együttműködést tartsunk fent a Gazprommal" - hangsúlyozta.Az ukrajnai tranzitútvonal szerepe és az ezen keresztül szállított orosz gáz mennyisége várhatóan jelentősen visszaesik 2020-2021-ben, miután a Gazprom elsősorban a már több mint egy évtizede húzódó orosz-ukrán gázvita hatására az Északi Áramlat 2, illetve a Török Áramlat gázvezeték meghosszabbításával teljes mértékben kiiktathatja az ukrán ellátási útvonalat. Bár Oroszországra Ukrajna, az EU és az Egyesült Államok is igyekszik nyomást gyakorolni annak érdekében, hogy tartsa érdemi szinten az ukrán tranzitútvonal szerepét, és mások Angela Merkel német kancellár is óvatosan erre sürgette Vlagyimir Putyint, az orosz elnök megnyilatkozásai alapján várhatóan a jelenlegi töredékére esik majd vissza az itt szállított gáz mennyisége.A változásra Magyarország számos módon, leginkább gázellátási útvonalai diverzifikálásával készül, ennek jegyében szerezne részesedést a horvát LNG-terminálban, vesz részt a bolgár-román-magyar-osztrák (BRUA) valamint a Török Áramlat gázvezeték projektben, de a szlovén-magyar és a szlovák-magyar összeköttetés fejlesztése is jelentős részben ezt a célt szolgálja.A külgazdasági és külügyminiszter, valamint Zubkov szerint az infrastruktúrából és a világpiaci árak alakulásából fakadó realitás az, hogy Oroszország a jövőben is Európa elsőszámú beszállítója marad. A Gazprom tavaly rekord mennyiségű, 202 milliárd köbméter gázt szállított Európának, eközben pedig csúcsot döntöttek a Németországba irányuló szállítások is, amelyek egy év alatt 9,5 százalékkal nőttek.