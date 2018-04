Elakad a napenergia-forradalom? - Már csak pár napig nyújthatók be a kérelmek

A magyarországi napenergia szektor kilátásairól, valamint a szabályozási-támogatási környezet aktualitásairól a Portfolio június 7-i energetikai konferenciáján is szó lesz. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

Az összesen 222 darab igénylés éves támogatási szükséglete közel 2 milliárd forint, szemben az 1,47 milliárdos idei támogatási kerettel.

A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) kormányrendelet 2018. április 21-én hatályba lépett 18. § (7) bekezdése alapján kötelező átvételre (METáR KÁT) irányuló kérelem 2018. április 26. éjfélig nyújtható be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz - közölte a hivatal.Az adott időpont előtt benyújtott kérelmek természetesen továbbra is részesülnek a kedvezményes kötelező átvételből.A kérelmek befogadásának felfüggesztését a támogatási keret meghaladása indokolja. A MEKH honlapján közölt adatok szerint a 2018-ban benyújtott kérelmek várható támogatási igénye már április 19-én meghaladta az idei évre kijelölt támogatási keretet.Az idén eddig benyújtott kérelmek zöme valószínűleg 0,5 MW körüli naperőmű kapacitásra vonatkozik; ezek alapján a MEKH adatai szerint mindösszesen közel 110 MW kapacitás jöhet létre.Amint azt korábban megírtuk, a 2016 év végi rohamot követően, amikor mintegy 2000 megawattnyi kérelem futott be a hivatalhoz, 2017-ben gyengült a magyarországi naperőmű-létesítési kedv, 2018 első hónapjaiban azonban ismét fellendült a piac.A kérelmeket a hivatal a beérkezési sorrendnek megfelelően bírálja el a támogatási korlát kimerüléséig, ezt követően a kérelmet elutasítják. Amennyiben a kérelmet a támogatási korlát kimerülése miatt elutasítják, a kérelmező a következő évre vonatkozó támogatási mértékeknek a MEKH rendeletében történő kihirdetését követően nyilatkozhat arról, hogy kéri beadványának az új feltételek melletti, a következő évre meghatározott korlát terhére történő elbírálását.