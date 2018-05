Elszakadt a cérna a lengyeleknél a német-orosz energiaüzlet miatt

A lengyel fogyasztóvédelmi és versenyhivatal (UOKiK) a Gazprom mellett a svájci Engie, az osztrák OMV, valamint a német Uniper és Wintershall ellen indította el a jogi eljárási folyamatot.Lengyelország nem titkolt célja, hogy megakadályozza a második számú, az orosz eredetű gázt közvetlenül Németországba továbbító csővezeték megvalósulását. A lengyel érvelés szerint a projekt aláássa az EU stratégiai érdekeit és a piaci verseny szabályait is sérti. Minderről Lengyelországnak elvileg nem is nagyon kellene győzködnie az EU-tagországokat és intézményeket, hiszen a közösség kimondott célja az orosz energiafüggőség csökkentése, a diverzifikációs törekvést pedig a politikai viszony romlása is támogatja. Az EU az ellátásbiztonsági szempontra hivatkozva mégis elfogadja az Északi Áramlat 2 beruházást, számos kelet-európai, balti tagállama azonban jóval szigorúbban értelmezi Brüsszelnél a forrásdiverzifikációs célt.Az UOKiK már 2016-ban megállapította, hogy a projektnek versenykorlátozó hatása lehet, mivel tovább erősíti a Gazprom amúgy is közel monopolisztikus régiós piaci pozícióját. Noha az akkori kifogások hatására a kozorcium tagjai lazítottak együttműködési terveiken, ugyanakkor a projekt finanszírozásával az UOKiK szerint megsértik a lengyel monopóliumellenes törvényeket, ezért pár nappal ezelőtt eljárást indított a szóban forgó vállalatok ellen.A projekt vitatott jellege miatt, tekintettel az Oroszország ellen kivetett amerikai szankciókra is, a bankok vonakodnak részt venni a finanszírozásban.A lengyel felügyelet jókora, akár éves árbevételük 10 százalékát is elérő bírságot helyezett kilátásba arra az esetre, ha a társaságok előzetes engedély nélkül koncentrálják tevékenységüket. Amennyiben a koncentráció már elkezdődött, illetve megtörtént, a megelőző piaci állapot helyreállítása pedig egyébként nem lehetséges, úgy akár a vállalkozások eszközeinek és részvényeinek lefoglalásáról, vagy a vegyes vállalkozás felbontásáról is rendelkezhet Lengyelország.