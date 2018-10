Esély sincs rá, hogy megmeneküljünk az apokaliptikus jövőtől

Mindenki, aki a klímaváltozás ellen harcol, abban bízik, hogy az energiatermelés szén-dioxidmentesítése elegendő lesz a klímaváltozás megfékezésére. Bárcsak így lenne, de sajnos nincs

1. Elektromosság

Rémisztő prognózist tettek közzé nemrég az ENSZ tudósai. A leggyorsabb klímaváltozás zajlik most a jégkorszak óta és ahhoz, hogy ezt megfékezzük, 2050-ig teljesen le kellene állítani a szénerőműveket és a többszörösére kellene emelni a megújuló energia beruházásokat.Bill Gates blogposztjában reagált a felvetésekre. Szerinte amikor a klímaváltozás megfékezéséről van szó, akkor mindenki arra gondol, hogy napelemeket és szélturbinákat kell telepíteni és ezzel máris megakadályozzuk az üvegházhatású gázok özönlését. De tévednek.A megújuló energia egyre olcsóbb és sok ország elkötelezett amellett, hogy csökkentse függőségét a fosszilis üzemanyagtól az energiatermelésben. Ez jól működik, főleg olyan területeken, ahol magas a napsütéses órák száma vagy gyakran fúj a szél.írja Bill Gates a blogposztjában.Az elektromos áram termelése mindössze az üvegházhatású gázok kibocsátásának negyedéért felel. Vagyis ha a világ teljes energiatermelését meg lehetne oldani anélkül, hogy egyetlen molekulányi üvegházhatású gázt kibocsátanánk, akkor is csak a negyedével lehetne csökkenteni a kibocsátást. A felmelegedés megfékezése érdekében minden szektorban nullára kellene redukálni 50 éven belül, ami azt jelenti, hogy 10 éven belül már el kellene indulnunk ezen az úton. De honnan jön a többi? Bill Gatesazonosít, ami különösen fontos a klímaváltozás szempontjából:Az energiatermelés felel az üvegházhatású gázok kibocsátásának 25 százalékáért. Bár már látszik a fejlődés a megújuló energiák terén, még nagyobb áttörésre van szükség. Például a napenergia és a szélenergia esetén szükség van egy olyan támogatórendszerre, amikor akkor is termeli az áramot, ha nem fúj a szél, felhős az ég, vagy éjszaka van (természetesen emissziómentesen). Az elektromos hálózatot is hatékonyabbá kell tenni olyan esetekre, amikor nem helyben használjuk fel az energiát.

Forrás: Shutterstock

2. Mezőgazdaság

A marhatartással hatalmas mennyiségű metángáz keletkezik, az üvegházhatású gázok 24 százalékáért felel. Az erdős területek visszaszorulása pedig (ami például a termőterületek növelése érdekében véghezvitt erdőirtások eredménye) csökkenti a fák számát, amelyek pedig jelentős mennyiségű szén-dioxidot tudnának elnyelni. Sőt. Ha elégetik őket, akkor még termelődik is szén-dioxid.

Forrás: Shutterstock

3. Feldolgozóipar

A műanyag, a fém, az építőanyag mind, ami körülvesz minket, szerepet játszik a klímaváltozásban. A cementgyártás és az acélgyártás nagyon sok energiát igényel, amit fosszilis energiahordozókból állítanak elő, olyan kémiai reakciókkal ráadásul, amelyeknek szén-dioxid a mellékterméke. Így ha még sikerülne is a gyártás energiaigényét tiszta energiával biztosítani, a melléktermékekkel számolni kellene. Az üvegházhatású gázok 21 százalékáért felel a feldolgozóipar.

Forrás: Shutterstock

4. Közlekedés

Jó, hogy terjednek az elektromos autók, de az autók kevesebb mint a közlekedéshez kapcsolható emisszió feléért felelnek. És a jövőben még tovább csökken a részarányuk. A repülőgépek, a teherhajók és a teherautók felelnek inkább érte és jelen pillanatban egyiknek sincs nulla emissziós alternatívája. A közlekedés felel az üvegházhatású gázok 14 százalékáért.

Forrás: Shutterstock

5. Épületek

Az épületek felelnek az üvegházhatású gázok 6 százalékáért, főként a légkondik miatt. És nem csak azért, mert a légkondik energiát fogyasztanak, hanem azért is, mert maga a hűtőberendezés is üvegházhatású gázzal működik. A hatékonyan működő ablakok segíthetnek ezen és a következő évtizedekben ez még fontosabb lesz, ahogy a lakosság egyre nagyobb hányada költözik városokba.

Forrás: Shutterstock

Bill Gates szerint ha ezekkel tisztában vagyunk, akkor alapvetően megváltozik a gondolkodásunk a klímaváltozásról. Nem csak az káros, hogy az autónkat használjuk vagy a házunkat, hanem csaknem az életünk minden területén jelentkeznek a hatások, azzal, amit eszünk, a ruhák, amiket hordunk, a termékek, amiket használunk. Ha meg akarjuk akadályozni a globális felmelegedést, akkor áttöréseket kell elérnünk az élelmiszertermelésben, a közlekedésben, az állattartásban is.Ezek a lépések egyre sürgetőbbek. A középosztály soha nem látott mértékben bővül, és ahogy felfelé halad valaki a társadalmi ranglétrán, úgy nő az ökológiai lábnyoma is. Mert gyaloglás helyett motorral vagy autóval jár, a család pedig tojást, húst, tejterméket eszik. Vesz hűtőt, légkondit, lámpákat, hogy éjjel is tanulni tudjanak a gyerekeik. A fogyasztás jobb életminőséget eredményez, ami végső soron jó az egész világnak, viszont nem jó a klímának, különösen abban az esetben, ha nem sikerül új, emissziómentes megoldásokat találni. Ezért is fontos, hogy nagy összegeket szánjunk a kutatás-fejlesztésre mind az öt területen, már most.