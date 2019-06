Esik az olajár Trump vitatott lépése után

Hétfőn reggel a Brent azonnali jegyzése több mint fél százalékkal gyengül és már csak minimálisan áll a 61 dolláros szint felett.

A WTI spot árfolyama ugyanekkor valamivel kisebb mértékben gyengül, és alig haladja meg az 53 dollárt.

Az árfolyamok annak ellenére esnek, hogy az olajkartell (OPEC) várhatóan meghosszabbítja az év eleje óta érvényes kitermeléscsökkentési intézkedését, valamint hogy a globális olajkínálat alakulására vonatkozó várakozásokat a fokozódó közel-keleti geopolitikai feszültségek mellett például a venezuelai kitermelés bizonytalanságai is lefelé húzzák. Az esést az elmúlt időszakban megszokott módon ezúttal is a kereskedelmi háborúval, illetve annak esetleges olajkereslet-csökkentő hatásával kapcsolatos befektetői félelmek magyarázzák.A globális kereskedelem jövőjével kapcsolatos aggályok legutóbbi felerősödését Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke okozta, aki az előző hét második felében közölte, június 10-től az illegális bevándorlás elleni gyenge fellépésre hivatkozva minden mexikói importtermékre 5%-os vámot vet ki. Mexikó jelentős, napi közel 2 millió hordós olajtermeléssel rendelkezik, és az Egyesült Államok egyik fontos kereskedelmi partnere, onnan importálva üzemanyag-szükséglete zömét. Ami azonban a legfontosabb e szempontból, a Mexikói-öböl partvidékén működő amerikai finomítók nagy részben a Mexikóból származó nyersolajat használják alapanyagul, az 5 százalékos vámtarifa-emelés pedig érdemi költségemelkedést okozhatnak a finomítók üzemeltetőinek.Az olajárak tehát úgy kezdték júniust, ahogyan a májust befejezték, amikor is összességében több mint 10 százalékkal csökkentek. Ez az elmúlt hét év legrosszabb teljesítménye és nagyrészt szintén a kereskedelmi háborús hírek, illetve a világgazdaság ennek következtében romló kilátásai idézték elő.Ugyancsak az olajpiaci kereslet gyengülésére, egyúttal a kínálat emelkedésére utal az is, hogy az Egyesült Államok olajfogyasztása márciusban jelentősen csökkent éves összevetésben, 2017 szeptembere óta először, miközben olajtermelése a megelőző héten ismét rekord magasságba, napi 12,3 millió hordóra emelkedett. Közben az ország nyersolaj-tartalékai az év eleje óta 8,4 százalékkal 476,5 millió hordóra emelkedett.