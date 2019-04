Felfüggesztette az orosz olaj átvételét a Mol

A magyarországi energiaellátás legégetőbb kérdéseiről a Portfolio Clean Energy & Disruptive Trends Summit 2019 című, június 4-i konferenciáján bővebben is szó lesz. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

A hazai olajtársaság tájékoztatása szerint a felfüggesztés semmilyen formában nem érinti a Mol finomítóinak működését, hiszen az Adria-vezetéken keresztül, illetve a rendelkezésünkre álló készletekből el tudjuk látni a finomítót. Ennek megfelelően az országban elérhető üzemanyag minősége továbbra is kiváló marad. Egyúttal kapcsolatban vagyunk és egyeztetéseket folytatunk az illetékes hatóságokkal, valamint nemzetközi partnereinkkel is, hogy a kőolajszállítás minél hamarabb visszazökkenjen a normális kerékvágásba - közölte a Mol.Ukrajna csütörtök este állította le az orosz olaj szállítását a Barátság kőolajvezetéken, miután minőségi problémákat érzékeltek az energiahordozóval kapcsolatban. A probléma az Oroszország balti-tengeri, uszt-lugai kikötőjén, illetve a Barátság olajvezetéken át Fehéroroszországba, Lengyelországba, Németországba, Magyarországra és Csehországba tartó olajszállítmányokkal kapcsolatban áll fenn, amelyekben jelentős szerves klórvegyület szennyezéseket mutattak ki április 19. óta.Az elmúlt napokban több észak- és közép-európai országban az orosz olajszállítmányok minőségének érdemi romlását tapasztalták, ami zavart okozott a kontinens finomítói iparágában. Fehéroroszország már korábban felfüggesztette a Lengyelországba, a balti államokba és az Ukrajnába irányuló benzin- és dízelolaj-kivitelét, Lengyelország és Németország pedig csütörtökön közölte, hogy minőségi okokra hivatkozva leállította az orosz olaj importját a Barátság kőolajvezetéken.A probléma létét orosz források is megerősítették, a CNBC értesülése szerint április 29. hétfőre tervezik a tiszta olajszállítmányok újraindítását a Barátság kőolajvezetéken át.