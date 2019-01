Időhúzásra játszanak az oroszok a gázvitában

Kerülőutak Az Északi Áramlat 2 projekt keretében épülő új gázvezetékpár évi 110 milliárd köbméterre megduplázná a közvetlenül Németországba irányuló orosz gázszállításokat, amelyből közvetve már nyugat- és közép-európai országok is részesülhetnek. Ezzel párhuzamosan dél felől a Török Áramlat gázvezeték is épül már, amely az új évtized elején egy másik új útvonalon hozná az orosz gázt Délkelet-Európába (ennek egyik ága



A két új vezeték megépülésével Oroszország teljesen kiiktathatja Ukrajnát mint tranzitországot. Az új vezetékek építése ellen az Egyesült Államok, Lengyelország, balti országok és Ukrajna is tiltakozik, nagyrészt az orosz befolyás növekedésére, sokkal kevésbé saját gazdasági érdekeik sérülésére hivatkozva. Ezzel együtt a német és francia cégek részvételével zajló 11 milliárd eurós Északi Áramlat 2 projekt ütemesen fejlődik, és a Török Áramlat ügyei is haladnak, az EU szerepe pedig jobb híján az oroszok és ukránok közötti közvetítésre korlátozódik. Az Északi Áramlat 2 projekt keretében épülő új gázvezetékpár évi 110 milliárd köbméterre megduplázná a közvetlenül Németországba irányuló orosz gázszállításokat, amelyből közvetve már nyugat- és közép-európai országok is részesülhetnek. Ezzel párhuzamosan dél felől a Török Áramlat gázvezeték is épül már, amely az új évtized elején egy másik új útvonalon hozná az orosz gázt Délkelet-Európába (ennek egyik ága Magyarországot is eléri, évi közel 5 milliárd köbméteres kapacitással).A két új vezeték megépülésével Oroszország teljesen kiiktathatja Ukrajnát mint tranzitországot. Az új vezetékek építése ellen az Egyesült Államok, Lengyelország, balti országok és Ukrajna is tiltakozik, nagyrészt az orosz befolyás növekedésére, sokkal kevésbé saját gazdasági érdekeik sérülésére hivatkozva. Ezzel együtt a német és francia cégek részvételével zajló 11 milliárd eurós Északi Áramlat 2 projekt ütemesen fejlődik, és a Török Áramlat ügyei is haladnak, az EU szerepe pedig jobb híján az oroszok és ukránok közötti közvetítésre korlátozódik.

A tárgyalások a jelek szerint nem haladnak jól, az ukrán állami Naftogaz gázvállalat szerint Moszkva, illetve a Gazprom egyenesen az időt húzza. Az időhúzás oka az lehet, hogy az oroszoknak nemhogy nem sürgős megállapodás elérése, de egyenesen inkább abban érdekeltek, hogy a tárgyalások lezárása a már épülő Északi Áramlat 2 befejezése utáni időszakig húzódjanak el. Ebben az esetben gyakorlatilag minden egyeztetési kényszertől megszabadulnának, hiszen már mindenféle ukrajnai tranzit nélkül is képesek lennének tevékenységük zavartalan folytatására - mondta Yuriy Vitrenko, az ukrán Naftogaz vezérigazgató-helyettese a Reutersnek.Pavlo Klimkin ukrán energiaügyi miniszter szavai szerint Ukrajna az EU törvényei, míg az orosz fél a régi szabályozás alapján kötné meg az új szerződést. Alexander Novak orosz kollégája szerint a feltételek adottak, hogy Ukrajna kiterjessze a jelenleg is érvényes szerződéseket, hozzátéve, 2019 végéig van idő az új, 2020 január elsejétől érvényes megállapodás kidolgozására. Klimkin szerint Oroszország azért is húzza az időt, mert politikai változásra vár Ukrajnában a közelgő választások eredményeképpen. Ukrajnában március 31-án elnökválasztást tartanak, amelynek kimenetele ma még megjósolhatatlan.Az orosz gáz szállítása Ukrajna számára jelentős jövedelmi forrás, az ebből származó bevételek az ukrán GDP közel 3 százalékát biztosítja. Bár Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban úgy fogalmazott, Oroszország kész az Északi Áramlat 2 gázvezeték megépülése után is fenntartani az Ukrajnán keresztült bonyolódó európai irányú gázszállításokat, az ezen az úton szállítandó gáz mennyisége azonban várhatóan jelentősen visszaesik majd a következő évtized elején. A probléma megoldását az is sürgeti, hogy a két ország érvényes gázszállítási szerződése is 2019 végén fut ki.Egy 2018 februári stockholmi választottbírósági döntés mindkét felet, a Gazpromot és a Naftogazt is egymás kölcsönös kompenzálására kötelezte az egymásnak okozott károkra tekintettel. A bírósági döntés értelmében az ukrán fél 2,56 milliárd dolláros "nyereséggel" jött ki az ügyből, a Gazprom azonban fellebbezett, így az ügy további évekig húzódhat. Ráadásul az ukrán fél sem elégedett a döntéssel, álláspontjuk szerint ugyanis a Naftogaz az orosz fél szerződésszegése összességében több mint 32 milliárd dolláros kárt szenvedett el az elmúlt években.Az Euractiv forrásai szerint az egyeztetéseket vezető Maros Sefcovic, az Európai Bizottság alelnöke, energiaügyi biztos azt a javaslatot tette, hogy a két ország kössön egy új tízéves szállítási szerződést, garantált minimum 60 milliárd köbméteres évi szállítási mennyiséggel, 30 milliárd köbméter további bővítési lehetőséggel. A felvetés fogadtatása nem ismert.