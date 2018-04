Jó üzlet lehet Magyarországnak a gázszállítás

A földgáz változó régiós piacáról, valamint a magyar gázelosztói ambíciókról a Portfolio június 7-i energiakonferenciáján is szó lesz. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

Ez Magyarországnak a tranzitdíjak szempontjából jó hír, az átalakulás nyomán, az igények kiszolgálásával ugyanis növekedő bevételhez juthatunk. A magyar energiapolitika célja egyébként is a térségi főelosztó szerepének betöltése a közeljövőben

A vezérigazgató szavai szerint lekötésigényeket nyújtottak be, mert a nemzeti energiastratégia céljainak elérése érdekében a társaságnak fejlesztéseket kell végrehajtania, ehhez pedig hozzá kell látniuk az előkészítő munkákhoz. A kapacitáslekötések uniós szabályozású menetrendje miatt a második félévben születhet döntés a fejlesztésről, amennyiben a kereskedők valóban lehívják a kapacitásokat. Amint a Magyar Közlönyben megjelent : a társaságnak le kell bonyolítania a gázvezetékre vonatkozó, május 2-án kiírandó kapacitáslefoglalási eljárást.Birtalan szavai szerint a kiírás főleg a déli-északi szállításra vonatkozik, mégpedig a tranzitgázra, vagyis az országon keresztüláramló mennyiségekre, miután a gázkereskedőktől kapacitásbővítési igények érkeztek be hozzájuk. Ennek oka a térség piacának átalakulása, nagyrészt a Gaz prom szállítási útvonalainak megváltozása miatt. A szlovák-magyar vezeték kapacitása az észak-déli irányban háromszorosa a dél-északinak, a cél az utóbbi irány kapacitásának megháromszorozása. Ha a kereskedők valóban igénylik a felkínált kapacitásokat, akkor 2019 elején el kell kezdeni a beruházást, 2022-től pedig a megnövelt kapacitással kell üzemelnie a vezetéknek.- írta a lap.A tranzitgáz eredete lehet a Fekete-tenger, a tankereken érkező cseppfolyós gáz (LNG) vagy akár a hazai tárolókból intenzívebb ütemben kitárolt energiahordozó. Az intenzívebb kitárolásnak az a feltétele, hogy a gázkereskedő vállalatok - főként az orosz Gazprom terméke - nagyobb hazai bértárolási szerepet töltsenek be.