Kiszivárgott, hogyan tárgyaljuk újra Paks 2 finanszírozását az oroszokkal

Kétéves csúszás miatt kell módosítani

Csak akkor kellene törleszteni, ha már termel

Tehát már lesz bevétel, amiből fizetik az orosz félnek a törlesztést

A rendelkezésre tartási díjról is megy az egyeztetés

A Paks 2 projekt állami támogatásával kapcsolatos európai bizottsági vizsgálat közel kétéves csúszást okozott 2015-2017 között, amely csúszást azóta növelte az itthoni engedélyeztetési folyamat döcögése is. A tavasszal közzétett fővállalkozói szerződésben még az van, hogy a két új blokk tervezett befejezésének dátuma 2024 és 2025. december 31., de ez nagy valószínűséggel nem tartható (leghamarabb a 2026-os dátum reális), így Süli János, a Paksi Atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter már idén februárban azt jelezte , hogy a csúszások miatt a pénzügyi szerződésben is módosítani kell a határidőket, de a végösszeg, a kamatok és a készenléti díj tekintetében nem lesz változás.Varga Mihály pénzügyminiszter a közelmúltban Moszkvában már erről tárgyalt, de a június 5-i magyar parlamenti gazdasági bizottsági meghallgatásában még azt mondta: nincs meg a megállapodás a módosításról.Az atv.hu friss információja tehátés az a cél, hogy a magyar állam csak akkor kezdje meg a 10 milliárd eurós hitel törlesztőrészletének és a kamatnak a visszafizetését, ha a Paks 2 projekt üzembe helyezése megtörtént, és a piacon már el tudják adni a villamosenergiát.- tette hozzá a forrás, hangsúlyozva: akkortól kellene megkezdeni a törlesztőrészlet és a kamat visszafizetését is.A Paks 2 projekt egy fix áras beruházás, 12,5 milliárd euró a költsége, ebből 10 milliárd az orosz hitel, 2,5 milliárd az önrész, és2019-ben 24,9 millió eurót hívtak le a hitelkeretből a beruházás előkészítéséhez, s mivel 90 nap után az előtörlesztés lehetséges, “ez meg is történt" Varga minapi tájékoztatása szerint.Az újratárgyalandó paksi hitelszerződésben az is változna, hogy“Ebben még nincs megegyezés, de haladunk előre" - fogalmazott a magas rangú kormányzati forrás. Érdemes megjegyezni, hogy ezek nem túl nagy összegek a projekt méretéhez képest: 2016-ban 250 ezer, 2017-ben 762 500, míg 2018-ban 334 454 eurót jelentett.A portál kormányzati forrásból úgy tudja, hogy, hiszen még az Európai Bizottságnak is jóvá kell hagynia azt, több uniós biztos brüsszeli pecsétjét meg kell szerezni előbb.