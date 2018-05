Kötelező napelem az új építésű házakon - Ez lenne a jövő?

A napelem-telepítési kötelezettség az építési engedélyt 2020 január elseje után megkapó házakra, lakásokra és lakóházakra vonatkozna.

A szabályozás megenged majd kivételeket és alternatív megoldásokat is, például az olyan esetekben, amikor az ingatlant fák vagy más épületek árnyékolják.

Az építők hiteltámogatást kapnának a Tesla Powerwallhoz hasonló akkumulátoros energiatároló rendszer telepítéséhez, amelynek integrálása csökkenti a szükséges háztartási naperőmű méretét is.

Az előírások egyik legérdekesebb pontja, hogy a földgáz felől a villamos energia felé terelnék a háztartások energiafogyasztását, akár teljesen elektromos otthonokat létrehozva.

A Kaliforniai Energia Bizottság várható jóváhagyását követően az új szabályozás hatalmas lendületet adhatna a napenergia hasznosítás bővülésének, noha az állam már jelenleg is élenjáró szerepet tölt be e téren. Az állami építőipari szövetség szerint a kaliforniai családi házak 15-20 százalékára van háztartási kiserőmű telepítve.Az új célkitűzés némileg felülírja azt a korábban már beharangozott tervet, amely szerint minden új építésű házra kötelezően előírnák, hogy napelemeivel maga termelje meg az éves energiaigényét. Ezek az otthonok azonban az éjszakai órákban még mindig jelentős mértékben támaszkodnának az ebben az időszakban a fosszilis forrásokra utalt hálózati ellátásra - vagyis hiába termelnék meg a nappalokon az egész éves energiaigényüket napelemekkel, a fosszilis források éjjeli igénybe vételével karbonlábnyomuk mégsem lenne nulla.A megújuló energiaforrások rendelkezésre állásának időszakosságából eredő jelenséget az energiatároló megoldások rendszerbe integrálásával lehet kezelni, és az új tervezet tartalmaz is ösztönzőket az akkumulátoros energiatároló rendszerek lakóingatlanoknál történő kiépítésére.Az új tervezet érdekesebb sorai:A szabályozás révén megvalósítandó energetikai fejlesztések mintegy 25-30 ezer dollárral dobják meg az építési költségeket - ebből a napelemes rendszer 14-16 ezer dollárt tenne ki, míg a megfelelő szigetelési, világítási, fűtési és hűtési alkalmazások telepítését a fennmaradó összeg fedezné.Ugyanakkor az engadget.com által ismertetett becslések szerint a 25-30 ezer dolláros beruházás nemcsak hogy megtérül, hanem összességében 50-60 ezer dollárral mérsékli az ingatlan fenntartási költségeit (a napelemes rendszer 25 éves élettartama alatt).