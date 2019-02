Leállás volt Paks 2 mintaerőművében

Megkezdődött a fizikai indítás Novovoronyezsben

A Novovoronyezsi Atomerőmű II. kiépítésében február 19-én az ütemtervnek megfelelően megkezdődött a második, 3+ generációs, VVER-1200-as típusú blokk fizikai indítása - közölte a Roszatom. A tervek szerint az összesen 163 nukleáris üzemanyag-kazettát öt napon belül berakják a II-es kiépítés 2. blokkjának reaktorába. Az üzemanyag behelyezése egyúttal a reaktor fizikai indításának kezdetét jelzi. A reaktor ezután a láncreakció beindításával eléri az első kritikusságot, majd ezután meghatározzák a fő működési paramétereket. A következő szakaszban történik meg a blokk hálózatra csatlakoztatása. A különböző teljesítményszinteken végzett tesztek és a szükséges engedélyek után kezdődhet meg a kereskedelmi üzem.



Az atomerőmű a Voronyezsi területen található, a Roszenergoatom konszern fióktelepe, amely a Roszatom állami atomenergetikai konszern Elektroenergetikai divíziójának része. A blokk tervezője az Atomenergoprojekt, fővállalkozója pedig az ASZE Mérnöki Vállalat. A Novovoronyezsi II-es kiépítés 2-es számú blokkja várhatóan 2019 végén kezdi meg a kereskedelmi üzemét, ezzel az atomerőmű teljes kapacitása közel 3,8 GWe-ra fog növekedni.

Az atomerőmű üzemeltetője közleményben számolt be az üzemi eseményről, azt azonban nem közölte, miért lépett működésbe a vészhelyzeti rendszer és miért állította le a reaktort - számolt be a Bellona. Az erőmű 1. reaktorát az átmeneti leállást követően hétfőn terhelték fel újra a névleges teljesítmény 100 százalékára.A Leningrád II atomerőmű első blokkja tavaly állt termelésbe. A régi leningrádi atomerőmű négy, az 1970-es és '80-as években üzembe állt RBMK-1000 típusú - a csernobiliekkel megegyező típusú - blokkot foglalt magába, amelyeket 2019-től 2021-ig fokozatosan kivonnak a termelésből. Az első régi blokkot januárban állították le, 45 év működést követően. Pótlásukra négy VVER-1200 típusú 3+ generációs blokkot terveznek telepíteni, a másodikat 2020-ban, a továbbiak tervezett telepítési ideje azonban egyelőre nem ismert.Szentpétervár a második helyszín a világon, ahol VVER-1200 típusú 3+ generációs blokkot építettek be. A szintén ezt a reaktortípust tartalmazó novovoronyezsi atomerőmű első reaktorát 2017. február 27-én állt üzembe, az indulás azonban nem volt teljesen sima, a lehetséges problémákról pedig több ellentmondásos hír érkezett.Oroszország jelenleg 16 további hasonló nukelrási reaktor telepítését tervezi belföldön, egyebek mellett további három-hármat a Leningrád II atomerőműben, illetve a novovoronyezsi atomerőműben. Külföldön többet között Fehéroroszország, Finnország, Törökország, Banglades és Magyarország épít, illetve tervez építeni VVER-1200 típusú reaktorokat magába foglaló atomerőművet.