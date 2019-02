Leállították a Magyarországra tartó gázvezeték projektjét Bulgáriában

A bolgár állami energiaholdinghoz tartozó Bulgartransgaz honlapján az szerepel, hogy az eljárást az Atomenergoremont AD cég támadta meg. Azt azonban nem hozták nyilvánosságra, hogy milyen indokkal. A közbeszerzési eljárást az ügy kivizsgálásáig felfüggesztették - áll az állami cég közleményében. Az Atomenergoremont elsősorban a kozloduji atomerőmű berendezéseinek karbantartásával és javításával foglalkozik, de más közüzemek korszerűsítését és építését is vállalja.A bolgár átvitelirendszer-üzemeltető február elején közölte, hogy meghozta a végső beruházási döntést a gázvezeték Bulgária területén áthaladó szakaszáról. Temenuzska Petkova bolgár energiaügyi miniszter azt mondta, hogy Bulgária 2020 elejére elkészül a Szerbiáig tartó vezeték megépítésével. Korábbi jelentések szerint a balkáni országnak, hogy továbbítani tudja az Oroszországból Törökországon át érkező földgázt, csaknem 1,4 milliárd eurót kell költenie például egy 484 kilométer hosszú vezeték megépítésére Szerbiáig, továbbá egyebek között két kompresszor létrehozására.Az orosz Gazprom által vezetett beruházás részben az Egyesült Államok és az EU nyomására 2014-ben leállított Déli Áramlat gázvezeték-építési projekt egyfajta fapados változata, annál kisebb szállítási kapacitással és megvalósítási költséggel. A vezeték megvalósítása a bolgár, szerb és magyar kormányok számára is visszatérően hangsúlyozott prioritás. A török szakasz már gyakorlatilag elkészült, a szerb kormány pedig 2019 végére ígéri a területén áthaladó szakasz megépítését. A terv szerint Bulgáriába és Szerbiába 2020-től, Magyarországra pedig 2021-től érkezhet orosz gáz az új útvonalon.Az Egyesült Államok egyre erőteljesebben kritizálja az orosz gázt vásároló európai országokat, ami Mike Pompeo külügyminiszter előző heti kelet-európai körútjának minden állomásán, így Magyarországon is központi témája volt megbeszéléseinek. (Pompeo Bulgáriába nem látogatott el ezúttal.) Washington az orosz gázt közvetlenül Németországba szállító, már működő Északi Áramlat gázvezeték, és annak építés alatt lévő második vezetékpárjának megépítését is ellenzi, azonban míg ezek megakadályozását a jelek szerint nem sikerül(t) megakadályoznia, az egykor tervezett, és szintén meghiúsult, nem orosz gáz Európába szállítását célzó Nabucco vetélytársának szánt Déli Áramlat esetében sikeresen vetette be befolyását.