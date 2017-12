Megveszik a Mátrai Erőművet Mészáros Lőrincék

Az Opus-csoport vállalati stratégiája alapján az ipar, nehézipar, mezőgazdaság és a média területére koncentrálja működését. Jövőbeli befektetési során nagyobb hangsúllyal keresi azokat az akvizíciós célpontokat, amelyek az energiatermelés és az energiakereskedelem területén közvetlen, vagy közvetett módon hozzájárulnak a társaság vagyonának növeléséhez, illetve nehézipari és energetikai divíziójának erősítéséhez

A bejelentés szerint a tőzsdei vállalat érdekeltségében lévő alapkezelő Status Energy Magántőkealapja, valamint Közép Európa legnagyobb energetikai csoportja, a cseh Energetický a Prùmyslový Holding (EPH) által alapított közös vállalat vásárolja meg a Mátrai Erőmű Zrt. többségi, 72,62 százalékos tulajdonrészét. A tranzakció lezárásához az hatáskörrel rendelkező versenyjogi hatóságok felügyeleti eljárása és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) hozzájárulása is szükséges.Közös vállalatot alapított a Status Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. által indított Status Energy Magántőkealap és a prágai központú EPH. A felek által 50-50 százalékban tulajdonolt Mátra Energy Holding Zrt. szerződést kötött a Mátrai Erőmű Zrt. 72,62 százalékos tulajdonrészének megvásárlására az eladó német RWE Power és EnBW-csoportokkal. A tranzakció lezárásához az hatáskörrel rendelkező versenyjogi hatóságok felügyeleti eljárása, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) hozzájárulása is szükséges.Az értékesítés az erőműben lévő állami tulajdont nem érinti, a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Villamos Művek Zrt. (MVM) a Mátrai Erőmű Zrt-ben meglévő 26,15 százalékos részesedését megtartja.Az ügylettel Mátra Energy Holding Zrt. többségi tulajdonába kerül a Mátrai Erőmű Zrt. visontai telephelyén hét blokkal működő villamos-erőmű, a hozzá tartozó ipari park, az ország legnagyobb, 16 megawatt összteljesítményű, több mint 72 ezer panelből álló naperőműve, továbbá két, külszíni fejtésű lignitbánya Visontán és Bükkábrányban.A visontai hazánk legnagyobb széntüzelésű erőműve, fő tevékenysége a villamosenergia-termelés. A 960 megawatt összteljesítményű létesítmény hosszú távú működtetése nemzetgazdasági szempontból is kiemelt jelentőségű: Magyarország villamosenergia-felhasználásának mintegy 14 százalékát állítják itt elő, miközben az erőmű exportigényeket is képes kielégíteni. Észak-Magyarország közel 1 milliárd tonnás lignitvagyona megfelelő hátteret biztosít a társaság kiszámítható működéséhez, illetve a jövőbeli fejlesztési tervekhez. A visontai telep egyes blokkjai már fölgázzal, illetve biomasszával működnek, azonban a bizonyos területeken akár 40 éves technológiákat alkalmazó erőmű jelentős felújítást igényel.A Mátrai Erőmű Zrt. a térség legnagyobb munkaadója; bányáiban és üzemeiben több mint kétezer munkavállalót foglalkoztat.- áll a közleményben.A vételárat és az egyéb feltételek nem publikusak.