Mol-INA-ügy: háborognak a munkások, a finomító bezárásától félnek

A finomító alkalmazottait képviselő csoport szerint a terveket szándékosan a nyári szabadságolások idején készítették el. A csoport felszólította a horvát kormányt, hogy közölje, tudott-e a tervről, illetve hogy a magyar Mol vajon a kormány tudta nélkül hozott-e egyoldalú döntést - annak ellenére, hogy az INA igazgatóságában horvát képviselők is jelen vannak. Szerintük, amennyiben a horvát kabinet ismerte a tervet, úgy ez azt jelentheti, hogy feladta nemcsak a sziszeki finomítót, de a Mol INA-részesedésének visszavásárlására vonatkozó terveit is. Állításuk szerint adataik vannak arról, hogy a finomító nyereséges volt, ahogyan arról is, hogy a kormány többször elutasította a velük való találkozást.Az INA menedzsment közleményében úgy reagált, a finomító több száz millió kunás veszteséget termelt, a jelenlegi helyzet pedig fenntarthatatlan, ezzel együtt egyelőre nem született új döntés a sorsáról. A közlemény szerint bármilyen új, a finomító jövőjével kapcsolatos döntés születik, úgy arról minden érintett felet időben értesíteni fogják.Az INA körülbelül egy évvel ezelőtt közölte a Deloitte nemzetközi tanácsadó cég elemzésére hivatkozva, hogy hosszú távon nem tartható fenn a veszteséges sziszeki finomító. Ez gyakorlatilag megegyezik a Mol korábban ismertetett álláspontjával, miszerint nincs értelme pénzt és energiát fektetni az olajfinomító életben tartására.Az INA 49,08 százaléka a Molé, és a magyar olajtársaság rendelkezik az irányítói jogokkal is a társaságban. A cég 44,84 százaléka a horvát államé.