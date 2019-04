Moszkva leállítja az ukrajnai szén-, olaj és gázexportot

Az orosz gáz ukrajnai tranzitútvonalának várható kiesésével, illetve a magyar gázellátás más kérdéseivel a Portfolio Clean Energy & Disruptive Trends Summit 2019 című, június 4-i konferenciája is foglalkozik. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

Moszkva emellett megtiltja az ukrán gép-, könnyű- és fémfeldolgozó-ipari termékek importját. Ennek a behozatalnak az értéke tavaly megközelítette a 250 millió dollárt.A lépést az váltotta ki, hogy a múlt héten az ukrán kormány újabb szankciókat fogadott el Oroszország ellen. A kijevi kabinet egyebek között megtiltotta a befőttesüvegek, az üvegpalackok, a formalin és más árucikkek behozatalát.Ukrajna függése az orosz energiahordozók behozatalától az elmúlt években jelentősen csökkent, miután Kijev számos erre irányuló lépést tett, például a gázellátás diverzifikálásával. Ennek köszönhetően ugyan a közvetlen gázfüggőség csökkent, azonban Lengyelországon, Szlovákián és Magyarországon keresztül továbbra is főleg orosz eredetű gázt importál. Ennek aránya az ország fogyasztásában mintegy 35 százalék, azonban Kijev célja a saját gáztermelés fokozása, amivel 2020-ra önellátóvá tennék az országot.Az orosz szankciók kiterjesztését Medvegyev három nappal az ukrán elnökválasztás második fordulója, és egy nappal a jelöltek tervezett vitája előtt jelentette be. "Kénytelenek vagyunk megvédeni érdekeinket. Ezzel kapcsolatban kormányrendeletet írtam alá" - mondta. "Véglegesítjük azon áruk listáját, amelyeket ez év június elsejétől kizárólag külön engedély alapján lehet majd kivinni Ukrajnába - közölte az államfő, hozzátéve, hogy ezek közé tartoznak a tüzelőanyagok is.