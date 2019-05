Nagyot esett az olajár

Pénteken reggel a Brent azonnali jegyzése 1 százalékot közelítő mértékben gyengül, miután előző nap mintegy 4 százalékkal zuhant az árfolyam, és már messze 65 dollár alatt áll.

A WTI spot árfolyama hasonló csütörtöki teljesítményt követően szintén közel 1 százalékkal esik péntek reggel, és 56 dollár körül tartózkodik.

Az olajpiaci befektetők vételi kedvét az amerikai-kínai kereskedelmi vita elmérgesedése is megtépázta, aminek hatására a globális olajkeresleti kilátások gyengülésétől tartanak. A Bernstein Energy becslése szerint a kereskedelmi háború hatására kedvezőtlen esetben az idei keresletbővülés üteme mindössze 0,7 százalék, a jelenlegi várakozások fele lehet.Az árakra lefelé irányuló nyomást gyakorolt az is, hogy az Egyesült Államok nyersolajtartalékai nem egészen 300 ezer hordóval csökkentek az előző héten az energiainformációs hivatal (EIA) adatai szerint, jelentősen elmaradva a Reuters 900 ezer hordós konszenzusától, és még jobban az Amerikai Ásványolaj Intézet (API) által jelentett 5,3 millió hordós adattól. A tartalékok így 2017 július óta legmagasabb szintről mérséklődtek, azonban a 476,5 millió hordós tartalék még mindig körülbelül 5 százalékkal magasabb az ezen időszakra jellemző ötéves átlagnál.Az EIA becslése szerint a tengerentúli termelés 100 ezer hordóval napi 12,3 millió hordóra emelkedett az előző héten, vagyis visszatért a történelmi csúcsot jelentő szintre.Az olajárak annak ellenére esnek, hogy a kínálattal kapcsolatos kilátások is kockázatokkal terheltek azon túl, hogy várhatóan az OPEC is meghosszabbítja az év elejétől érvényes kitermeléscsökkentési intézkedését. A szankciók hatására Irán olajexportja májusban körülbelül napi 400 ezer hordóra, az előző havi szint kevesebb mint felére esett. Irán gyakorlatilag a szankciók tavalyi bejelentése óta fenyegetőzik azzal, hogy megbénítja a globális olajkereskedelem szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros kereskedelmi hajóforgalmát, és az elmúlt hetekben - vélhetően a perzsa ország támogatásával - több támadás is ért olajtankereket és -kutakat a térségben. Ezért az arab vezetők csütörökön Szaúd-Arábiában megbeszélésre gyűltek össze, megvitatandó az iráni fenyegetés miatt kialakult helyzetet.