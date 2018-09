Naperőműveket épít és a szénkorszak végére készül a Mátrai Erőmű

Új korszakot nyitott a Mátrai Erőmű Zrt., miután a közgyűlés elfogadta a vállalat fejlesztési stratégiáját, mely szorosan kapcsolódik a jelenlegi nemzeti energiapolitika célkitűzéseihez

Mivel a szénkorszak a következő évtizedben véget ér, az Opus Global Nyrt. érdekeltségébe tartozó vállalat elsősorban a megújuló energiatermelésben, a rendszerszabályozásban és az energiatárolásban tervez beruházásokat a közeljövőben - közölte a társaság a szerdai közgyűlés által egyhangúlag jóváhagyott hosszú távú fejlesztési stratégiára hivatkozva.Az elfogadott fejlesztéspolitika értelmében a hazai áramtermelés ötödét adó vállalat két, összesen 40 megawatt teljesítményű naperőművet létesít a közeljövőben. Szintén szerdán tették le a bükkábrányi létesítmény alapkövét, de már készítik elő a halmajugrai fotovoltaikus erőmű-beruházást is. Emellett tervezik egy, a települési hulladékból előállított hazai tüzelőanyag (RDF) kétharmadának hasznosítására alkalmas termelőegység megépítését.A közgyűlés arról is döntött, hogy az előző tulajdonos által felhalmozott tavalyi 9 milliárd forintos veszteség miatt, a fejlesztési projektek finanszírozása érdekében a Mátrai Erőmű Zrt. eladja 16 megawattos visontai naperőművét az MVM Hungarowind Kft.-nek. A tervezett beruházások megvalósításához alaptőke emelést nem szükséges végrehajtani.A részvényesek felhatalmazták az igazgatóságot a Mátrai Erőmű ipari parkjában, a gyárral közvetlen összeköttetésben működő Geosol Kft. megvásárlására a Status Geo Invest Kft. kivásárlása útján a Status Capital Magántőke alaptól. A Mátrai Erőmű, illetve tulajdonosai álláspontja szerint ez a konstrukció sokkal nagyobb értéket teremt az Opus Global Nyrt.-nél zajló tőkeemelés lezárását követően a tőzsdei társaság részvényesei számára, hiszen az ország legnagyobb biomassza előállítójának eredményét így a Mátra konszolidálja, és nem a tulajdonosoknak kell a tőkét a vállalat számára biztosítani, illetve a Geosol hozzáadott értéke megjelenik majd a Mátrai Erőmű Zrt. eredményében is.- mondta a cég igazgatósági elnöke, Valaska József.A Mátrai Erőmű idén tavasszal került az Opus-csoport többségi tulajdonába és kizárólagos irányítása alá. A csoport eredetileg a cseh EPH holdinggal közösen hajtotta végre a tranzakciót, a cseh partner azonban március végén kiszállt az üzletből, a közös projektcég másik 50 százalékát pedig a magyar társaság kivásárolta.