Nem az idei második negyedévben fog csúcsokat dönteni a Mol

Az elemzői konszenzus szerint minimálisan, de minden jelentősebb eredménysoron csökkenhetett az idei második negyedévben a Mol eredménye a 2018 második negyedéves bázishoz viszonyítva. 3%-kal mérséklődhetett a Mol készletátértékelési hatástól és egyszeri tételektől tisztított (CCS) EBITDA-ja. Az Upstream, Downstream és Midstream gyengébb teljesítményét a fogyasztói szolgáltatások szegmens csak részben tudta ellensúlyozni.melynek fő oka az olaj- és gázárak csökkenése lehetett, bár e hatást valamennyire tompíthatta a növekvő kitermelési volumen és a dollárhoz képest gyengülő forintárfolyam.köszönhetően a szűk Brent-Ural különbözet miatti alacsony finomítói marzsoknak, amit csak részben tudhatott kompenzálni a javuló petrolkémiai környezet és a Barátság kőolajvezeték klórszennyezési problémája miatt valószínűleg javuló nagykereskedelmi árrés.melyet mind az üzemanyag-, mind a nem üzemanyagalapú termékek értékesítési volumenének növekedése is segíthette. A Fresh Cornerek száma is tovább gyarapodhatott.mint a tavalyi második negyedévben. Ennek elsődleges oka továbbra is a rendszerhasználók megnövekedett rövid távú kapacitásigénye lehet az éves kapacitásfoglalások kárára.

Mik a főbb értékvezérlők?

Kutatás-termelés

a menedzsment 2,3 milliárd dolláros CCS EBITDA-t tűzött ki 2019 egészére vonatkozólag. Ez 290 forintos dollárárfolyammal számolva 667 milliárd forintnak felel meg, mely az első negyedéves 144 milliárd forint és a második negyedévre várt 172,6 milliárd forintos EBITDA-val már összesen 316 milliárd forintot tenne ki. Így megállapíthatjuk, hogy a Mol időarányosan picit el lehet maradva, félidőben az éves EBITDA cél 47,5%-a lehet meg.: A Brent hordónkénti nagyságrendileg 5 dolláros éves alapú zuhanása nem kedvez a szegmensnek. Bár a gázárak relatív stabilitása miatt kevésbé eshetett vissza a realizált szénhidrogénár. A Total már bejelentette, hogy értékesíti a csak magasabb olajárkörnyezetben megtérülő eszközeit, mellyel hallgatólagosan egy tartósan nyomott árkörnyezettel kalkulál. A Mol 50-70 dollár közötti Brent árral számol egészen 2023-ig. Jelenleg még konzervatívnak mondható a Mol megközelítése, ugyanis a becslési sávja felső felében helyezkedik el aktuálisan a Brent árfolyama.

: Az INA második negyedéves gyorsjelentésében azt láthattuk, hogy éves alapon 2%-kal esett vissza a teljes szénhidrogén termelés 2019 első félévére vonatkozóan. Ez várhatóan nem lesz igaz a Mol teljes kitermelésére, de az első negyedéves napi 115,5 ezer hordó olajegyenértékes szintet valószínűleg nem sikerült tartania az olajtársaságnak, amit már az áprilisi 114 ezres adat is alátámaszthat. Összességében valamit tompíthatott a termelési volumen növekedése az eső olajárak okozta negatív hatáson.A 287 forintos, 2019 második negyedévére vonatkozó átlag jócskán meghaladja a 2018-as azonos időszakit, mely esetben 266 forintot kellet adni egy dollárért. Ez kedvező irányba befolyásolhatta a divízió eredményét, ugyanis az Upstream divízió dollár alapon működik.

Finomítás és kereskedelem:

: A 2019 első negyedévéhez hasonlóan a gyenge finomítói marzskörnyezet nyomás alatt tarthatta a szegmens eredményességét. Bár a 2019 második negyedéves hordónkénti 3,5 dolláros csoportszintű finomítói árrése magasabb, mint az egy negyedévvel korábbi 3,1 dollár, de messze elmarad az egy évvel korábbi 5,5 dolláros szinttől. A benzin marzsok szépen visszamásztak az év eleji nulla körüli szintről az elmúlt évek átlagos 10 és 20 dolláros hordónkénti sávjába. Így kizárásos alapon a historikusan nagyon alacsony Brent-Ural árkülönbözet tarthatta nyomás alatt a csoportszintű finomítói árrést.

: 2019 második negyedévében a Brent-Ural különbözet hordónként 1,7 dollárral szűkülhetett éves alapon, mely majdnem egy az egyben magyarázza a hordónkénti két dolláros finomítói marzs szűkülést.

: A petrolkémiai marzs éves alapon 15%-ot emelkedett, mely tovább növelhette a petrolkémiai szegmens eredményének arányát az egész Downstream-et tekintve.

Fogyasztói szolgáltatások:

: Jól alakulhatott a negyedévben a nagykereskedelmi árrés, ugyanis a Barátság vezeték klórszennyezése javíthatta a Mol alkupozícióját a finomított termékek értékesítésénél. Ezt a hatást a lengyel szektortárs PKN Orlen második negyedéves gyorsjelentésében is megfigyelhettük.: 1,5 milliárd forintos negatív tételt tehetett ki a negyedévben a készlet átértékelődés hatása, mely annak lehetett köszönhető, hogy az első negyedévhez képest a második negyedévre emelkedett a Brent és a finomított termékek ára.: A forint éves alapú gyengülése az Upstream-hez hasonlóan segíthette a szegmens eredménytermelését.: A KSH adatai szerint áprilisban 1,2%-kal, májusban pedig 0,2%-kal nőtt éves alapon az üzemanyag kiskereskedelem. Csakúgy, mint a PKN Orlen gyorsjelentésében láthattuk, az üzemanyagértékesítések növekedése pozitívan járulhatott hozzá a szegmens eredményességéhez.: 2019 májusában a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene naptárhatástól megtisztítva 2,6%-kal haladta meg az előző év azonos időszaki értékét. Áprilisban ugyanez az érték 7,3% volt. Így tovább folytatódhatott a szegmens EBITDA-ján belül a nem üzemanyag alapú termékek részarányának a növekedése. A Fresh Cornerek száma is gyarapodhatott, mellyel számosságuk már közelebb kerülhetett a 750-hez, mint a 700-hoz.

A Mol idén még nem örvendeztette meg részvényeseit jelentős árfolyamnyereséggel. Az olajpapír ára stagnál év eleje óta. A várakozásoknál kedvezőbb gyorsjelentés pozitív löketet adhatna az utóbbi hónapokban lefele tendáló jegyzésnek.