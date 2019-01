Olajáreséssel indul 2019

A Brent spot árfolyama közel 2 százalékkal gyengülve 53 dollár felett áll szerda reggel.

A WTI jegyzése ugyanekkor hasonló eséssel 45 dollár körüli szinten tartózkodik.

A piaci hangulatot befolyásolja, hogy a gyáripari aktivitás gyengült Ázsiában decemberben, így Kínában, a világ legnagyobb olajimportőr országában is. A kínai BMI decemberben több mint két éve először csökkenést mutatott a hétfőn ismertetett adatok szerint.Lefelé mutató hatást gyakorol az árakra az a hír is, mely szerint az Egyesült Államok olajtermelése új történelmi csúcsra, napi 11,537 millió hordóra emelkedett októberben. Ezzel az USA már a világ legnagyobb olajtermelő országa lett, megelőzve Szaúd-Arábiát és már Oroszországot is. Az Egyesült Államok Energiainformációs Ügynöksége (EIA) heti, előzetes adatai szerint december végén a termelés napi 11,7 millió hordóra emelkedett, így egy év alatt mintegy napi 2 millió hordóval bővült az ország termelése.Míg 2018-ban két év után ismét csökkentek az olajárak, a 2019-es kilátásokat számos bizonytalanság terheli a kereskedelmi csatározásoktól a Brexiten át a közel-keleti politikai instabilitásig. A világgazdaság lassulására vonatkozó félelmekhez a globális olajpiaci túlkínálattal kapcsolatos aggályok járulnak, amit a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) és más együttműködő országok 2018 decemberi döntésük szerint újabb, összességében napi 1,2 millió hordós kitermeléscsökkentéssel igyekeznek kezelni 2019 januárjától, egyelőre féléves időtartammal.A Brent közel 20, a WTI pedig körülbelül 25 százalékkal gyengült 2018-ban. A decemberi Wall Street-i banki elemzői várakozások szerint 2019-ben a Brent árfolyama átlagosan 68-73 dollár körül, míg a WTI jegyzése 59 és 66 dollár között alakulhat.