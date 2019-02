Olajat és gázt rejthetnek a titokzatos "fantomvulkánok"

A Skócia partjaitól észak-keleti irányban elterülő Rattray vulkáni tartományról évtizedeken át úgy vélték, mindössze kialudt vulkánok kiürült magmakamráit tartalmazza, érdemi olaj- és gázlelőhelyek jelenlétének lehetőségét pedig kizárták.Az University of Aberdeen, a Heriot-Watt University és az University of Adelaide geológusai szerint azonban ezek a bizonyos "fantomvulkánok" nem is léteznek. Tanulmányuk alapján az eddigi ismeretekkel szemben jó esély van rá, hogy az olajipar által több mint 50 éve nem kutatott területen a jövőben jelentős lelőhelyeket fedezhetnek fel.A kutatás keretében a geológusok újra felmérték a részleteiben gyakorlatilag ismeretlen területet háromdimenziós szeizmikus adatok, illetve a kutak adatai alapján, miután a korábbi hibás geológiai modell miatt az elmúlt fél évszázadban az olajipar eleve nem is fordított figyelmet a terrületre.A geológusok egyelőre nagyságrendi becslést sem adtak arról, mekkora készleteket rejthet a terület. Bár a kitermelés kihívásos lehet, de a kitermelési technológiák folyamatos fejlődése, és a tágabb régió jó adottságai miatt azonban bizakodóak. Az Északi-tenger a világ egyik legtermékenyebb régiója az olaj- és gáztermelés tekintetében.